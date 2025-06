Ütközőövezettel magyarázzák az oroszok, hogy miért nyomultak be egy újabb ukrán megyébe

Részben a Vlagyimir Putyin orosz elnök által ígért, Oroszország határainak védelmét szolgáló ütközőövezet létrehozása céljából zajlik az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében indított offenzíva – közölte hétfőn Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Moszkva vasárnap jelentette be, hogy átlépték Dnyipropetrovszk megye határát, amelyre eddig még nem fejezték ki igényüket, és amit még a 2022-es offenzíva meginduláskor sem értek el.

NEW: Kremlin officials and the Russian Ministry of Defense (MoD) announced on June 8 that Russian forces reached the Donetsk-Dnipropetrovsk Oblast border and are conducting offensive operations into Dnipropetrovsk Oblast — an oblast that Russia has not illegally declared as… pic.twitter.com/epu5xOsygb

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) June 8, 2025