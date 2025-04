Nagynénjét akarta meglátogatni Amerikában, rabosították és hazaküldték a magyar fiatalt

A nagynénjét szerette volna meglátogatni az Egyesült Államokban egy 26 éves magyar férfi, a detroiti reptéren azonban rabosították és hazatoloncolták – írta meg a lap egyik olvasója élményei alapján a 444.

Elmondása szerint a szokásos könnyített beutazási engedéllyel, az ESTA-val akart eltölteni három hónapot Amerikában a magyar állampolgár, de zöld kártyával ott élő nagynénjénél és kettős állampolgár unokatestvérénél. IT-sként amúgy is sokat dolgozik home office-ból, ottléte alatt is tervezett dolgozni, le is beszélte a cégével.

A reptéren aztán megkérdezték tőle, hogy kihez megy és mit dolgozik, a tisztet azonban nem győzték meg a válaszai, átadta a férfit a vám- és határőrségnek. Ott egy rideg férfi kezdte el faggatni őt. Többek között azt kérdezte, mit dolgozik a nagynénje (takarítócége van, irodákat takarít). Ezután

elvették a magyar fiatal telefonját, elkérték a PIN-kódját, majd egy fordítóprogram segítségével elkezdték átnézni a webelőzményeit, az üzeneteit és fotóit.

Így találtak rá arra az információra, hogy három évvel korábban, amikor ugyanígy kint járt, néhányszor szívességből elment a nagynénje irodákat takarító vállalkozásába besegíteni porszívózni, és hogy most két barátja tervezte, hogy kiutaznak ők is. Ebből a határőrök azt a következtetést vonták le, hogy dolgozni jön az USA-ba, ráadásul hozza a barátait is.

A kihallgatása után közölték vele, hogy azonnal haza kell utaznia. Rabosították, készítettek róla rabfotót, DNS-mintát, ujjlenyomatot is vettek tőle. Átnézték a cuccait, majdnem kidobatták vele az áramköröket, amelyekkel a férfi dolgozik. A visszaútra szóló jegyét átfoglalták a következő budapesti járatra, amszterdami átszállással, ahogy az eredeti is szólt. A gép öt óra múlva indult, ezt az időt egy zárt váróban kellett töltenie, vécére is csak akkor mehetett, ha szólt. Aztán felkísérték a repülőre a fegyveresek.

Bilincset is adhatnánk rád, csak azért nem kapsz, mert szófogadó vagy

– mondták neki.

Búcsúzóul megkapta a vallomását papíron, és egy pecsétet, hogy el lett utasítva. ESTA-val már nem mehet Amerikába a jövőben, normál vízumot kell igényelnie.

Mostanában egyre több európait küldenek haza az amerikai repülőterekről, de sokakat akár napokig ott is tartanak. Több olyan embert is visszafordítottak, akik szerint az egyetlen bűnük az volt, hogy Donald Trumpot kritizálták.