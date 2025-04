Vizsgálat indult az MCC brüsszeli irodája ellen

Vizsgálatot indítottak az Orbán Balázs vezette MCC brüsszeli irodája, a Mathias Corvinus Collegium Brussels ellen, mert a gyanú szerint az nem felel meg az uniós lobbiszervezetekre vonatkozó átláthatósági szabályoknak – a konkrét vád szerint jogi kiskapukat kihasználva titkolják az iroda költségvetését. Amint az ügyről hírt adó Népszava írja, a bejelentést a Corporate Europe Observatory (CEO) nevű, átláthatóságért küzdő civil szervezet tette meg, ennek nyomán vizsgálódnak az illetékes szervek.

Az Európai Unió átláthatósági szabályzata rendelkezik arról, hogy a lobbiszervezeteknek (amilyen az MCC Brussels is) nyilvánosságra kell hozniuk pénzügyi adataikat, ideértve a teljes költségvetést, a bevételek forrásait és az érdekképviseleti tevékenységekre fordított összegeket is. Ez feltétele annak, hogy találkozókat bonyolítsanak le az Európai Bizottság munkatársaival vagy rendezvényeket tartsanak az Európai Parlamentben. Ám, ahogy a Népszava is rámutat, ezek a szabályok csak a regisztrálást követően, később lépnek életbe, hogy a friss szervezeteknek legyen idejük megfelelni az elvárásoknak. Az MCC Brussels erre a kitételre hivatkozva nem hozta még nyilvánosságra a pénzügyeit. Mivel csak 2023-ban jegyezték be a szervezetet, és 2024-ben regisztrálták a lobbiadatbázisba, szerintük elég 2026-ban nyilvánosság elé állniuk a pénzügyi adatokkal.

A lap kérdésére válaszolva kijelentették, hogy „időben” el fogják küldeni a 2023-ra vonatkozó pénzügyi beszámolójukat az illetékes belga szerveknek.

Ha azonban végül mégis úgy ítélik meg, hogy az MCC Brussels nem felel meg a szabáloknak, akkor az iroda munkatársai legvégső esetben nem kaphatnak állandó EP-s belépőt, nem tarthatnak rendezvényt az EP-ben, és a Bizottság munkatársai sem mehetnek velük hivatalos találkozókra.