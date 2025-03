Így vadásznak orosz drónokkal ukrán civilekre Herszonban

A több mint két éve felszabadult Herszon városában hosszabb ideje panaszkodnak arra, hogy a folyó túloldalát megszállva tartó oroszok kisebb drónokkal rendszeresen vadásznak járókelő civilekre, ami miatt rettegniük kell, ha valami miatt ki kell menniük az utcára.

Hétvégén egy orosz drón által megrongált tetőn dolgozó munkások köze csapódott be egy ilyen orosz drón. A felvétel szerint hatan dolgozhattak a tetőn: ketten pont ott voltak, ahol hatalmasat robbant a drón, másik két munkás pedig leesett a tetőről a kétemeletes házról. Hogy pontosan mi lett a sorsuk az érintetteknek, egyelőre nem tudni.

Russia continues its “drone safari hunts” in Kherson.

The latest attack targeted a group of men fixing a roof.

They have been targeting civilians in Kherson for over a year now pic.twitter.com/ikCjU8JJye

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 23, 2025