Több mint 420 ezer katonát vesztettek idén az oroszok

„A 420 ezret is meghaladják az oroszok veszteségei 2024-ben” – jelentette az ukrán vezérkari főnök, Olakszandr Szirszkij. „Oroszország a legmagasabb árat fizette az invázió kezdete óta” – tette hozzá.

Az oroszok 2022 februárja, vagyis Ukrajna megtámadása óta több mint 785 ezer embert vesztettek.

„A nehézségek ellenére tartjuk a stratégiai fontosságú pozícióinkat és gyengítjük az ellenség katonai képességeit” – fogalmazott Szirszkij.

A hatalmas veszteségek ellenére az oroszok lassan, de biztosan nyomulnak a front több szakaszán.

🇺🇦 Russia’s losses in 2024 surpass 420,000 personnel — Commander-in-Chief Syrskyi stated.

At a year-end meeting, Ukraine’s defense leaders reviewed progress in air defense, EW, drones, logistics, mobilization, and more. Syrskyi noted that this year alone, Russia paid its… pic.twitter.com/AsfVZPDA5A

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 28, 2024