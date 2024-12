Felgyújtottak egy köztéri karácsonyfát Szíriában, az iszlamisták a keresztények mellé álltak

Felgyújtottak egy karácsonyfát az utcán Szíriában, ami erőteljes tiltakozást váltott ki a helyi keresztény közösségben. A közösségi médiában az esetről közzétett felvételek szerint álarcosok valamilyen folyadékkal locsolták le a karácsonyfát, miközben a szíriai keresztények szentestére készülődtek. A videóból az nem derült ki, ők a tüzet próbálták-e oltani, vagy épp ellenkezőleg: a tüzet táplálták a folyadékkal.

A Szíria középső részén található Szukajlábíja főterén a karácsonyfa mindenesetre kigyulladt.

BREAKING:



Hundreds took to the streets across Syria after a Christmas tree was burned in Suqaylabiyah, a Christian-majority town. pic.twitter.com/SQxjSJwNNW