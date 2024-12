Ferenc pápa: Gondoljunk a gépfegyverrel eltalált gyerekekre, a bombázott kórházakra

Ferenc pápa kerekesszékben ülve nyitotta meg a Szent Péter-bazilika szent kapuját, és ezzel kezdetét vette a jubileumi szent év, amelynek legelső eseménye az ünnepi mise, amelyet az egyházfő a bazilikában vezet szenteste.

Ferenc pápa az első zarándok, aki áthaladt a kereszténység központi bazilikájának szentkapuján. Bíborosok, püspökök és a papság tagjai követték, valamint ötven hívő a világ keresztény közösségei képviseletében. Ez volt az első alkalom, hogy a szent kapu megnyitásakor egy kínai katolikus is áthaladt a kapun a pápát követve. A 88 éves, influenza miatt gyengélkedő pápa kerekesszékben nyitotta meg a szent kaput. Nem érintette meg az ajtószárnyakat, ahogyan a 2015-ös szentév megnyitásakor tette, most a szentkapu megnyílt előtte. A pápa néhány másodpercig egyedül ült a szent kapu küszöbén, majd áthaladt rajta. A sötétbe borult bazilikában akkor kapcsolták fel a fényeket, amikor a pápa a főoltárhoz ért. Megszólaltak a bazilika harangjai is. A bazilikában Ferenc pápa vezette az ünnepi misét közel hétezer résztvevő előtt. A Szent Péter téren huszonötezren kivetítőkön követték a szertartást.

Többször rögtönzött beszédében az egyházfő a gyermek Jézus születéséhez kötődő reményről beszélt, amely egyben a szentév központi üzenete is. A csodálkozó pásztorok és az éneklő angyalok kíséretében egy szegény jászolban született gyermek azt hirdeti, hogy a „remény nem halt meg, a remény él, és örökre övezi életünket!” – hangoztatta a pápa hozzátéve, hogy „ez az éjszaka, amelyen Isten mindannyiunknak azt mondja, számodra is van remény!”

Oly sok elhagyott ember és hely van közöttünk. Gondoljunk a gépfegyverrel eltalált gyerekekre, a bombázott iskolákra és kórházakra. Mindannyiunknak szüksége van a remény ajándékára azzal a kötelezettséggel, hogy oda is elvigyük, ahol elveszítették: oda, ahol az életet megsebezték, a várakozást elárulták, az álmokat megtörték

– mondta a pápa. Megjegyezte, a remény arra buzdít, hogy ne tétlenkedjünk mindennapi megszokásainkban, ne tétovázzunk a középszerűségben és lustaságban. Szent Ágostont idézve azt kérte, az emberek azon háborodjanak fel, ami nem jól megy, és legyen bátorságuk megváltoztatni.

Ferenc pápa szerint a pásztorok mutatnak példát, akik Jézus születése reményteli éjszakáján nem saját kényelmüktől ellustulva követték az eseményeket, nem hamis óvatosság vezérelte őket, amely azokra jellemző, akik kizárólag saját számításaikat követik, a pásztorok élete összeegyeztethetetlen volt annak nyugodt életével, aki nem emeli fel hangját a rossz ellen és a szegények bőrén elkövetett igazságtalansággal szemben. A pápa a nyereség logikájától kizsákmányolt anyaföldet említette, a szegény, igazságtalan adósság terhét viselő országokat, mindazokat, akik a régi és az új rabszolgaság rabjai. Azokról beszélt, akik belefáradtak és nem bírják tovább, a magányosok keserűségéről, a bebörtönzöttek üres napjairól, a szegények hideg szobáiról, a háború és erőszak megszentségtelenített helyszíneiről. „A jubileumi év azért kezdődött, hogy mindenki részesüljön az evangélium reményében, a szeretet reményében, a megbocsátás reményében (…) a remény nem okoz csalódást” – fejtette ki Ferenc pápa. A misén kínaiul és arabul is imádkoztak.

Jelen volt Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és kormánya tagjai, valamint az olasz és nemzetközi diplomáciai és kulturális élet képviselői. A földrészek képviseletében tíz kisgyerek helyezett el virágot a főoltárnál jászolban fekvő gyermek Jézus szobránál: Ausztriát, Dél-Koreát, Egyiptomot, a Fülöp-szigeteket, Indiát, Mexikót, Nigériát, a Szamoa-szigeteket, Nigériát, Szlovákiát és Venezuelát képviselték. Ferenc pápa és a gyerekek a mise végén a Jézuskát a bazilika betleheme jászlába fektették be. Szerda reggeltől a Szent Péter-bazilika szent kapuja megnyílik a zarándokok előtt. Ferenc pápa délben elmondja karácsonyi üzenetét, majd áldását adja Rómára és a világra.