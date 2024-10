Izrael újabb Irán elleni csapásra készül az amerikai hírszerzéstől kiszivárgott értesülés szerint

A The New York Times számol be arról, hogy amerikai hírszerzési értesülések szivárogtak ki a Telegram üzenetküldő platformon keresztül. Ezek műholdképeket elemeznek, vagyis az olvasható ki belőlük, hogyan kémkedik az USA saját szövetségese, Izrael után egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok egyre gondterheltebben figyeli a zsidó állam közel-keleti műveleteit.

A két szóban forgó dokumentumot az elmúlt héten készítette a kémműholdak képeinek feldolgozásával foglalkozó NGA (National Geospatial-Intelligence Agency), és elsősorban Irán-párti Telegram-fiókok révén terjedtek el. Az egyik címe Izrael: a légierő folytatja a felkészülést egy Irán elleni légicsapásra, és közelmúltbeli hadgyakorlatokról számol be. A másik az izraeli rakéták és egyéb fegyverek mozgatását taglalja, arra az esetre felkészülve, ha Irán is válaszcsapást intézne. Az elméleti izraeli csapás maga is egy korábbi iráni támadásra adott válasz volna, amit szintén egy izraeli művelet előzött meg.

A The New York Times forrásai megosztottak voltak a szivárgás súlyát illetően, de abban egyetértettek, hogy nem derült ki belőlük korábban ismeretlen hírszerzési képesség, azt leszámítva, hogy az USA saját szövetségeseit is szemmel tartja. Néhányuk szerint azonban az önmagában nyugtalanító, hogy a szövetségesek haditervei napvilágra kerülhetnek. Az NGA és a hírszerzés vezetőjének irodája nem reagált a kiszivárgásra, de a dokumentumokat tisztviselők név nélkül autentikusnak minősítették. Joe Biden elnököt pénteken Németországban kérdezték arról, tud-e egy izraeli csapás tervéről és annak lehetséges célpontjairól.

Igen és igen

– mondta erre, elzárkózva a további választól. A The New York Times szerint azonban ebből a dodonai válaszból is kiolvasható, hogy valamiféle egyezségre juthatott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel a célpontokról. Korábban az amerikai elnök arra szólította fel a zsidó állam vezetőjét, hogy kímélje meg Irán nukleáris és más energetikai létesítményeit, hangsúlyozva, hogy ha a perzsa állam ezen koronaékszereit elpusztítják, a konfliktus tovább mélyülhet.