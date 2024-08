Így törtek be az ukránok Kurszkba

Közzétette a múlt héten indított kurszki offenzíva első óráiról készített felvételeket az ukrán vezérkar. Ebben látható, hogy hogyan gördültek át a tankok a határon és a megerősített állásokon, hogyan hatástalanították az aknazárakat és az is, hogy orosz katonák tucatjai adták meg magukat az ukrán katonáknak.

AFU General Staff showed footage of the first hours of the operation in Kursk region

The released footage shows demining, border crossings, destruction of the defensive lines of the Russian armed forces, the work of aviation, artillery and captured Russian servicemen. pic.twitter.com/qGVGmu9Frg

— NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2024