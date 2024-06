Busszal ütközött a Prágából Budapestre tartó Eurocity-vonat – halottak

Autóbusszal ütközött össze csütörtökön Szlovákia déli részén egy Prágából Budapestre tartó gyorsvonat, a balesetben négy ember meghalt, öten pedig megsebesültek – közölte a szlovák mentőszolgálat az MTI. A szerencsétlenség egy Érsekújvárhoz (Nove Zamky) közeli vasúti átkelőnél történt. Az érintett vonalon szünetel a vonatközlekedés, a helyszínre mentőautók és helikopterek érkeztek.

A Napunk azt írta a helyszíni jelentések alapján, hogy az ütközés miatt kettészakadt a busz, a jármű az út szélére sodródott és kigyulladt, valamint ég a vonat mozdonya is. Az átkelőben volt sorompó és fényjelzés is. A lap hozzáteszi, hogy a vonaton nagyjából 100 utas tartózkodott, őket kimenekítették, a sebesültek ellátása azonban nehézségekbe ütközik, mert szerdai esőzések miatt ideiglenesen be kellett zárni az érsekújvári kórházat.

A jelenlegi információk alapján nincs magyar áldozata, vagy sérültje a balesetnek, a konzuli ügyeletre sem érkezett segítségkérés, de továbbra is szorosan nyomon követik az eseményeket – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője az MTI-vel cikkünk megjelenése után. Paczolay Máté hangsúlyozta, a pozsonyi magyar nagykövetség folyamatosan kapcsolatban van a szlovák hatóságokkal.

A kigyulladt mozdony a cseh vasúttársaság tulajdonában van és a mozdonyvezető is az ő alkalmazottjuk. A vonat utasait Párkányig pótlóbusz szállítja.