„Terrorizmus finanszírozása miatt” büntetőeljárást indítottak nyugati tisztségviselők ellen az oroszok

Büntetőeljárást indított az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) az Egyesült Államok és más NATO-országok vezető tisztségviselői ellen „terrorizmus finanszírozása címen”, orosz parlamenti képviselők feljelentése alapján – közölte kedden az orosz hatóság. Az SZK szerint a terrorizmus finanszírozására szánt pénzt az ukrán Burisma Holdings cégen keresztül is áramoltatták, amely igazgatóságának 2014 és 2019 között Hunter Biden, a jelenlegi amerikai elnök fia is tagja volt. Az orosz büntetőtörvénykönyv alapján ezen címen életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható.

„Megállapítást nyert, hogy a kereskedelmi szervezeteken, egyebek között az Ukrajna területén működő Burisma Holdings olaj- és gázipari vállalaton keresztül áramló pénzeszközöket az elmúlt években terrorcselekmények végrehajtására használták fel az Oroszországi Föderációban csakúgy, mint a határain kívül is, prominens politikai és közéleti személyiségek likvidálása és gazdasági kár okozása céljából” – áll a közleményben.

Az SZK korábban közölte, hogy parlamenti képviselők felhívására vizsgálatot indított, miszerint az „Egyesült Államok és más nyugati országok terrortámadásokat terveltek ki Oroszország ellen”. Hasonló képviselői megkeresés érkezett a főügyészséghez is több oroszországi terrortámadás megszervezésével és finanszírozásával, valamint az Északi Áramlat gázvezetékek tavaly szeptember végi felrobbantásával kapcsolatban. A honatyák szerint az utóbbi merényletet az Egyesült Államokban, Németországban, Franciaországban és Cipruson tartózkodó személyek és szervezetek hajtották végre.