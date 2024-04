Nincs jó helyzetben az orosz fegyverkereskedelem

Míg Oroszország növelte az Ukrajnában leggyakrabban használt kulcsfontosságú lőszerek, például a tüzérségi lövedékek gyártását, a nemzetközi szankciók hatása Oroszország fejlettebb és összetettebb fegyverrendszerére van a legnagyobb hatással – olvasható a brit védelmi minisztérium jelentésében. Ezek a gyártási és fejlesztési rendszerek fokozottan támaszkodnak a külföldi alkatrészekre és technológiára.

A várakozások szerint a szankciók valószínűleg továbbra is zavart keltenek az orosz fegyverkereskedelemben, valamint jelentősen megnehezítik az Oroszország felé irányuló fizetési mechanizmusokat. Ez jó eséllyel hozzájárult az orosz fegyverexport jelentős csökkenéséhez és a szállítási késedelmek növekedéséhez. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet szerint Oroszország részesedése a globális fegyverkereskedelemből 11 százalékra esett vissza 2019 és 2023 között, szemben a 2014 és 2018 közötti 21 százalékkal.

