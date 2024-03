Katalin hercegnéről fabrikált álhírekkel edz az orosz trollgyár az amerikai elnökválasztásra

Egy nappal azután, hogy március 18-án a TMZ amerikai bulvárportál közzétett egy videót, amelyen az látható, hogy Vilmos herceg brit trónörökös és felesége, Katalin hercegné kijönnek a windsori otthonuk közelében lévő élelmiszerboltból, különös dolgot észlelt a Cardiffi Egyetem digitális dezinformációt kutató professzora, Martin Innes és csapata.

A X (korábban Twitter) közösségi médiafelület felhasználói sorra osztottak meg egy olyan bejegyzést, amelyben a TMZ videójából kivágtak egy részletet, átszerkesztették Katalin arcát, és a következő szöveget mellékelték hozzá: „Miért akarják ezek a nagy médiacsatornák elhitetni velünk, hogy ők Katalin és Vilmos? Látszik, hogy ők nem Katalin és Vilmos.” Arról, hogy az internetezők körében kétségek ébredtek, mi is beszámoltunk.

A videónak azért volt különösen nagy hírértéke, mert Katalin egészségügyi okokra hivatkozva már hónapok óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, és a közvélemény egyre nagyobb nyomást helyezett a királyi családra, hogy nyilatkozzanak arról, mi van a hercegnével. Eközben különféle, helyenként vad elméletek is elkezdtek terjedni Katalin eltűnéséről. Március 22-én aztán a hercegné tudatta, hogy rákkal küzd.

Innes most azt mondja, hogy kutatásaik alapján az X-en terjedő dezinformációs kampányért egy, a Kremlhez köthető orosz csoport, a Doppelgänger a felelős, amely már több politikai témájú akcióban is részt vett, és már készül az idén novemberi amerikai elnökválasztásra is, közben pedig az ukrajnai háborúval kapcsolatban próbál feszültséget szítani.

Változó idők, változó módszerek

Az orosz dezinformációs műveletek több évre nyúlnak vissza, egyik leghírhedtebb közreműködője a Wagner zsoldoshadsereg egykori vezére, Jevgenyij Prigozsin volt, aki Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmasából lett lázadó, és akinek halálát 2023 nyarán a hivatalos jelentések szerint repülőgép-baleset okozta, de sokan úgy vélik, hogy a Kreml keze volt a dologban.

Az egykori hotdogárus Prigozsin Szentpéterváron működtette az Internet Research Agency (IRA) nevű vállalkozást, amelyet az azóta szintén elhunyt Alekszej Navalnij szerint a dollármilliárdos értékű közbeszerzési megbízásokból finanszírozott. Ahogy arra egy 2023-as portrénkban kitértünk, Prigozsin maga ismerte el, hogy az IRA működtette a 2016-os amerikai elnökválasztáson a Republikánus Párt jelöltje, Donald Trump érdekében fellépő trollhadsereget, de aktív volt a 2018-as amerikai félidős kongresszusi választásokon is.

Prigozsin halála után az IRA háttérbe szorult, helyét pedig az EU DisinfoLab (EUDL) nevű független kutatócég szerint egy másik csoport vette át, amelyet az EUDL Doppelgänger, azaz hasonmás névre keresztelt el. Az EUDL nyomozása kiderítette,

a Doppelgänger legalább 2022 májusa óta tevékenykedik Európában, a nevét pedig arról kapta, hogy lemásolja a megbízható újságok és hírportálok honlapjainak a kinézetét, ám a valódi hírek helyett álhíreket terjeszt, és az átlagos internetezőknek nem tűnik fel, hogy nem az igazi újságot olvassák.

Ezekről a ClearSky IT-biztonsági cég is készített egy összefoglalót, amelyben összehasonlítják a valódi és a hamis oldalak kinézetét.

Az EUDL 2022. őszi jelentése szerint a Doppelgänger a felelős az ukrajnai háborúval kapcsolatos olyan Kreml-propaganda elterjesztéséért, mint például, hogy a bucsai mészárlás nem is történt meg, vagy az Oroszországgal szemben kivetett szankciók az európai állampolgárok életét nehezítik majd meg. A Szabad Európa tavaly februárban arról számolt be, hogy orosz trollok lehetnek a felelősek Bulgáriában egy minden alapot nélkülöző rémhír elterjesztéséért, miszerint az Európai Unió engedélyezni fogja, hogy „rákkeltő rovarpor” kerüljön az élelmiszerekbe.

A Cardiffi Egyetem munkatársai friss kutatásukban 45 olyan X-felhasználót néztek meg, akik megosztották a Katalin hercegnével kapcsolatos álhírt, és arra jutottak, hogy mindannyian egy Master Firs nevű profilról osztották meg a bejegyzést, és a jelek alapján a Doppelgänger tehető felelőssé a történtekért.

Bár hivatalosan nem tudható, hogy a Doppelgängert ki bízta meg a munkával, azonban az a tény, hogy a brit kormány következetesen támogatja Ukrajnát a háborúban, minden bizonnyal szúrja Putyin szemét. A Daily Telegraph minapi cikkében az olvasható, hogy brit képviselők szerint Oroszország mellett Kína és Irán is azon dolgozik, hogy a Katalin hercegnéről szóló álhírek segítségével destabilizálja Nagy-Britanniát. A New York Times felidézi, hogy 2020-ban a brit parlament egyik bizottsága arra jutott: Oroszország dezinformációs kampánnyal és a választásba való beavatkozással próbálkozott, mire az orosz külügy oroszellenességgel vádolta meg a briteket.

Katalin hercegné csak a felvezetés

Valószínű azonban, hogy a walesi hercegnével kapcsolatos álhírek terjesztése inkább csak egyfajta felkészülés az év egyik legfontosabb politikai eseményére, a novemberi amerikai elnökválasztásra. A dezinformációs kampányok feltárásával foglalkozó Alethea nevű cég szerdán közzétett jelentése azt írja, hogy februárban és márciusban az X-en 5314 olyan felhasználót, valamint 81 olyan honlapot talált, amelyek célja az amerikai közvélemény megosztása, valamint az Ukrajna-ellenes orosz propaganda felerősítése. Mint írják:

Mind a megosztott tartalom, mind az eszközök viselkedése alapján úgy véljük, hogy a hálózat Oroszország katonai hírszerzési igazgatósága, közismert nevén a GRU megbízásából dolgozik, és a hosszabb ideje zajló orosz befolyásolási kísérlet a Doppelgängerhez köthető.

Az Alethea felhívja a figyelmet arra is, hogy a trollhadsereg egy új fegyvert is bevetett, amelyet az IT-biztonsági cég „láthatatlan tintának” nevezett el. Ennek lényege, hogy az észlelés elkerülése érdekében a hagyományos megosztás helyett egy speciális URL-t másolnak és illesztenek be, ezért a kiberfenyegetés ellen küzdő szakembereknek ismerniük kell a bejegyzés pontos címét ahhoz, hogy kiszűrjék, mely fiókok vettek részt annak megosztásában.

Ráadásul a korábbi évekhez képest változott a stratégia is. Lisa Kaplan, az Alethea alapító-vezetője megjegyzi: miközben korábban az oroszok káoszt akartak okozni, most a demokráciák befolyásolására összpontosítanak, és olyan jelöltek támogatására koncentrálnak, akik nem támogatják a segélyek küldését Ukrajnába, ami hosszú távon és globálisan is felerősítheti az Ukrajna-ellenes hangokat.

És a mostani akciók még csak a kezdetet jelentik. A New York Timesnak nyilatkozó szakértők és tisztviselők a Republikánus Párt és a Demokrata Párt nyári jelölő konvenciói utánra várják a putyini trollhadsereg munkájának felerősödését, amikor már hivatalosan is meglesz a két párt elnökjelöltje – várhatóan Donald Trump és Joe Biden. A feltételezések szerint ekkor azonban az Ukrajnát támadó üzenetek helyett inkább a Trumpot támogató álhíreken lehet majd a hangsúly.