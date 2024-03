Tényleg egy anyák napi fotó miatt került ekkora válságba a brit királyi család?

Ezt állította egybehangzóan több orosz híroldal március 18-án. Az egyik legismertebb orosz üzleti lap Telegram-csatornáján olvashatták ezt az orosz internetezők, mellé a brit uralkodóról olyan képet közöltek, amin katonai uniformisban látható. A 2,3 millió előfizetővel rendelkező, egyébként Kreml-barát hírcsatorna jelentése azért is adhatott okot gyanakvásra, mert sem a Buckingham-palota, sem a királyi ügyekben mindig megbízható BBC nem adott hírt Károly haláláról – noha az orosz jelentésben az volt olvasható, „a bejelentés a királyi család közleményéből származik.”

A hírben azt írták, a király váratlanul hunyt el március 18-án, és még egy hivatalosnak látszó közleményt is mellé biggyesztettek, ami valóban nagyon hasonlított azokra a bejelentésekre, melyeket a királyi palota szokott közzétenni az elmúlt években. Mindezt átvette – ki tudja, miért – több Putyin-párti hírügynökség (Szputnyik, a RIA Novosztyi, Mash) is, Kelet-Európában pedig százezrek vagy tán milliók könyvelték el, a briteknél ismét új uralkodó érkezhet.

A hír nagyon hamar átjutott Ukrajnába, ahol állami médiumok terjesztették tovább, míg végül Tádzsikisztán legnagyobb független sajtóorgánuma is szemlézte. Eközben a moszkvai és kijevi brit nagykövetség emberei dühös X-bejegyzésekben reagáltak az (ál)hírre, hamisnak titulálva azt.

A RIA Novosztyi végül a Buckingham-palota sajtóosztályától tudta meg (viszonylag nagyobb késéssel az angolok részéről), hogy Károly él, a híresztelések pedig hamisak. Később az orosz TASZSZ állami hírügynökség is kapott a királyi palotától egy közleményt arról, hogy „III. Károly továbbra is ellátja hivatalos feladatait, és folytatja részvételét a magánjellegű eseményeken.”

Károly feltételezett halálhíre (vagy legalábbis a palota fontos bejelentése az uralkodó egészségéről) március közepe óta tematizálta az X platformját is: számos olyan bejegyzés kezdett futótűzként terjedni arról, hogy a „BBC hatalmas bejelentésre készül, melynek Károly egészségéhez lehet köze”. Rishi Sunak brit miniszterelnök igyekezett tüzet oltani, miután arról nyilatkozott, úgy tudja, életben van az uralkodó.

Noha Károly nyíltan beszélt korábban a prosztataműtétjéről és az azt követő rákdiagnózisáról, még mindig sok kérdés merül fel az egészségi állapotáról. Ezekre rendszerint képekkel igyekszik valamilyen formában válaszolni a királyi család sajtócsapata; legutóbb március 6-án osztottak meg fotókat az uralkodóról, amikor Jeremy Hunt brit pénzügyminiszterrel találkozott a Buckingham-palotában.

Rose Hanbury – nem csoda, ha ismerősen cseng ez a név. Ugyanis mostanság az egyik leggyakrabban előforduló híresztelés a brit királyi család háza tájáról, hogy e korábbi modellel szűrte össze a levet Vilmos herceg.

A pletyka 2019-ben kelt szárnyra – a család nem hivatalos szócsövének számító The Sun bulvárlaptól –, miszerint Katalin hercegné összeveszett az egyik legjobb barátnőjével, Rose Hanburyvel. Utóbbi és férje, David Cholmondeley néhány kilométerre laknak Katalinék windsori rezidenciájától. A barátságnak állítólag amiatt lehetett vége, mert a herceg viszonyt folytatott a nővel, és miután Katalin tudomást szerzett erről, megszakított minden kapcsolatot Hanburyvel.

Ezt akkoriban igyekeztek megcáfolni egy vezető Daily Mail-anyagban, amire Giles Coren brit újságíró (többi közt a The Times kritikusa) arról tweetelt:

A királyi palota jogi lépésekkel fenyegetőzött ezt látva, így a brit bulvár „ejtette” címlapjairól a történetet, még Corennek is törölnie kellett a bejegyzését – ami annak a látszatát keltette, valóban ingoványos terepre tévedtek az újságok.

Meglepő módon elcsendesült a Vilmos-Hanbury-ügy mindaddig, míg Katalint meg nem műtötték, és emiatt hetekre eltűnt a reflektorfényből. Az összeesküvés-elméletekre mindig fogékony brit bulvár újramelegítette a feltételezett affért, és a sztori egészen Stephen Colbert amerikai late-night show-jáig jutott. Colbert a műsor nyitányaként Katalin távollétének lehetséges okait kötötte poéncsokorba, feldobva a magas labdát, hogy „bizonyosan Vilmos félrelépése miatt lépett le a hercegné”.

Március 19-én közösségi médiás bombát robbantott az amerikai TMZ: a rejtélyes hasi műtéten átesett Katalin hercegné Photoshop-ügye már éppen elcsendesült, mikor brit médiumok arról számoltak be, Vilmos felesége olyannyira jól van, hogy egy windsori otthonukhoz közeli gazdaboltba látogatott. Erről fényképes bizonyíték nem állt rendelkezésre, de a jól értesült, általában megbízható forrásokra támaszkodó TMZ mégis szerzett egy felvételt a hercegi párról. A lap megvizsgálta a videófájl metaadatait is, amikből arra jutottak, valóban szombaton készült a videó, méghozzá Windsorban.

Ám a közösség média felhasználói megkérdőjelezték, hogy tényleg a walesi hercegnét látjuk-e az 1995-ös JVC kézi kamera minőségével vetekedő felvételen.

Számos további kérdést felvetett a rögzített videó:

Nem sokkal a megjelenés után a hírt átvette a Sky News, ám a BBC egyelőre nem. Miképp a királyi palota sajtóosztálya sem reagált arra, valóban Katalin látható-e a kiszivárgott felvételen. Ők továbbra is ahhoz a korábban kiadott nyilatkozathoz tartják magukat, mely szerint a hercegnét leghamarabb húsvétkor fogjuk látni. Az pedig kimondottan sok kérdést vetne fel, ha a palota sajtócsapata valóban Katalin-dublőrrel kívánná eloszlatni az összeesküvés-elméleteket.

Amint növekedni kezdett a Katalin fotója és a felvétel körüli kérdések száma, a királyi család píárcsapata – talán pont emiatt – lendületbe került, és a mostanság alapvetően nyugodt életet élő sussexi pár, Harry herceg és Meghan Markle felé fordultak. A királyi családdal jó viszonyt ápoló Daily Mail szerkesztősége beszédes címlapot közölt, mihelyst Katalinról előkerült a fentebb taglalt videófelvétel.

„Az első számú királyi különlegesség: A kép, amire a világ várt: a mosolygó Katalin férjével, Vilmossal sétál.”

„A második számú királyi különlegesség: Harryt és Meghant leminősítette a királyi palota.”

Tuesday’s DAILY MAIL: Harry and Meghan are downgraded by Palace#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/VY1l7L8Tne

— Jack Surfleet (@jacksurfleet) March 18, 2024