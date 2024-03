A Korán-égetéseket akarta megtorolni két afgán szélsőséges, akik merényletre készültek a svéd parlamentnél

Őrizetbe vettek Németországban két afgán állampolgárt, akik a gyanú szerint fegyveres támadásra készültek a svéd parlament közelében – írja az MTI a német szövetségi ügyészségi hivatal szóvivőjére hivatkozva.

A két afgán állampolgárt Türingia fővárosától, Erfurttól 85 kilométerre, Gera városában fogták el. Az ügyészségi szóvivő közlése szerint a gyanúsítottak 2023-ban csatlakoztak az Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű (elsősorban Afganisztánban aktív) csoportjához, ahonnan a támadással kapcsolatos utasításokat is kapták. A férfiak a gyanú szerint együtt kétezer euró értékű adományt gyűjtöttek össze a szervezet számára. Az interneten tervelték ki a feltételezett támadás részleteit, és több sikertelen kísérletet is tettek az ehhez szükséges fegyverek beszerzésére.

Az ügyészség által kiadott közlemény szerint a támadást a svédországi Korán-égetések elleni megtorlásként tervezték végrehajtani, a gyanúsítottak célpontjai között rendőrök is szerepeltek. Az eddigi ismeretek szerint az őrizetbe vett személyek már konkrét előkészületeket tettek egy véres merényletre – közölte Marco Buschmann német igazságügy-miniszter.

Az iszlamista fenyegetettség szintje továbbra is magas, Türingiában is – mondta a Türingiai Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője, Stephan Kramer, aki az Iszlám Állam terrorszervezet egyik különösen veszélyes tagcsoportjának nevezte az ISKP-t. A csoport Afganisztánban évek óta fegyveres konfliktusban áll az ugyancsak iszlamista tálibokkal. Németországban az utóbbi hónapokban több tagját is előállították, és ezzel a csoportosulással hozták összefüggésbe annak a merényletnek a tervét is, melyet állítólag újévkor akartak elkövetni a kölni dóm ellen.