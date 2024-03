Felhúzták a svéd lobogót a NATO-székházban

NATO-tagországként Svédország vezérgondolata az egység és a szolidaritás lesz, ami azt jelenti, az ország elkötelezett a hosszútávú védelem mellett, és osztozik a szövetségesek terheiben, a felelősségben és a kockázatokban – jelentette ki Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a NATO brüsszeli székházában, országa lobogójának felvonása alkalmával hétfőn.

A NATO 32. tagországává vált Svédország miniszterelnöke beszédében hangsúlyozta, országa saját biztonsága szavatolása érdekében csatlakozott a szövetséghez, valamint azért, hogy biztonságot nyújtson másoknak. – Az, hogy Svédország zászlaja hétfőtől a többi szövetséges zászlaja között lobog, azt mutatja, hogy az ország elszánt a demokrácia és a szabadság védelme mellett – jelentette ki Kristersson.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár beszédében kijelentette: a csatlakozással nemcsak Svédország vált biztonságosabbá, hanem az észak-atlanti szövetség is erősebb lett. A svéd csatlakozás bizonyítja, hogy a szövetség ajtaja nyitva áll, és mutatja, hogy nem Oroszország dönt arról, melyik ország lehet a NATO tagja és melyik nem – tette hozzá az MTI tudósítása szerint.

BREAKING:

The Swedish flag has been hoisted in front of NATO’s HQ in Brussels.

Crown Princess Victoria is present, singing the National anthem.

Welcome to NATO Sweden!

🇸🇪 pic.twitter.com/Q6sNNW9W2f

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2024