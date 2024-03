Alekszej Navalnij édesanyja és anyósa is azok között a gyászolók között volt, akik szombaton virágot vittek az elhunyt orosz ellenzéki vezető sírjára Moszkvában, egy nappal a temetést követően. Egy orosz tévécsatorna mindeközben arról számolt be, hogy több orosz városban is megsemmisítették a Navalnijnak állított emlékműveket, például Szentpéterváron is eltávolították a virágokat a spontán emlékhelyről.

(Guardian)