Kijev és Odessza orosz városok, az elsőt az orosz erők elérhetik, a másodiknak pedig ideje „hazatérnie”, jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke csütörtökön, orosz médiumoknak nyilatkozva.

Medvegyev szerint az orosz hadsereg céljainak teljesítése részeként elérheti Kijevet, mivel onnan fenyegetés éri „Oroszország létét”. A fenyegetést nemzetközinek nevezte, okfejtése szerint Kijevet „Oroszország ellenfeleinek nemzetközi brigádja irányítja”, élén az Egyesült Államokkal.

Hol kell megállni? Nem tudom. Úgy gondolom, hogy továbbra is keményen és komolyan kell dolgoznunk. Vajon Kijevnél lesz ez? Igen, valószínűleg Kijevnek is meg kell lennie. Ha nem most, akkor egy idő után, talán a konfliktus fejlődésének egy másik szakaszában