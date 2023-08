Nem állt le a turizmus Mauin, ezért nincs elég menedékhely Hawaii legnagyobb tűzvésze után

A szigetcsoport történetének legnagyobb természeti katasztrófája után eddig 100 halálos áldozatot találtak, de a hatóságok szerint ennél sokkal többen hunyhattak el. A tűzvész által leginkább sújtott Maui szigeten élő, ám a katasztrófa idején épp Budapesten lévő magyar család életére is hatással lesznek a történtek, barátaik közül többen mindenüket elveszítették. A távolból is szeretnének segíteni, a sziget tűz által nem érintett részén álló házukat felajánlották egy családnak, akiknek otthona elpusztult. Beszéltek arról is, hogy egyik ismerősük hogyan segítette az embereket, autóját egy gyalog menekülő családnak adva, katamaránjával pedig az óceánba menekülőknek segítve.

Az Egyesült Államok csendes-óceáni államát, Hawaii-t még soha nem sújtotta akkora természeti katasztrófa, mint amekkora pusztítást az egy héttel ezelőtt, augusztus 8-án kitört bozóttüzek okoztak Mauin. A szigetcsoport második legnagyobb szigetén a tűz terjedéséhez ideális körülmények és egy Hawaii-t elkerülő hurrikán szelének összhatásaként nagyon rövid idő alatt vált apokaliptikussá a helyzet.

Az azóta szinte teljesen megfékezett tűzvésznek legalább 100 halálos áldozata van, akik közül eddig csupán pár ember személyazonosságát tudták megállapítani. Az eltűntek száma is több száz főre tehető. Ugyanakkor pontos számot az áldozatokról még nem lehet mondani, mivel a túlélők utáni kutatás még nagyon az elején jár. Az illetékesek arra számítanak, hogy rengeteg áldozatot találnak még a romok alatt.

Sokan voltak olyanok is, akik az óceánba menekültek a tűz elől, így az is előfordulhat, hogy egyes eltűntek maradványait soha nem találják meg.

A szigeten élő, de Pesten ragadt magyar család távolról is segítene

Online becsekkoltunk a repülőre, majd otthon a pakolás közben láttuk, hogy a város közepén leégett egy apartmankomplexum, ezért végül nem indultunk el

– emlékezett vissza a bozóttüzek egyik gócpontjának számító Lahaina városa mellett élő Miki, aki feleségével, Orsival, és két gyerekükkel indult volna vissza Budapestről Hawaii-ra, amikor ottani idő szerint az éjszaka közepén kialakult a katasztrófahelyzet. Mivel a városközpont egyik frekventált helyén égett le a szóban forgó lakóház, ezért tudták, nem egy megszokott bozóttűz indult terjedésnek a szigeten, aztán a rossz hírek is egyre csak sűrűsödtek.

Az Egyesült Államokban élő, távmunkában dolgozó magyar férfi azért költözött a családjával Maui szigetére három éve, a koronavírus-járvány idején, mert ez az állam tűnt a legbiztonságosabb helynek.

A család otthona a sziget északnyugati részén keletkező nagy tűztől valamivel északabbra található, ezért ők abban a viszonylag szerencsés helyzetben vannak, hogy nem vesztették el a házukat. Ám a barátaik rosszabbul jártak, Orsi elmondása alapján ugyanis mindnyájan elvesztették az otthonukat, vagy a munkájukat, de volt olyan is, aki mindkettőt.

A Maui nyugati részén található Lahaina, ami a szigetcsoport korábbi fővárosaként Hawaii uralkodóinak lakhelyeként is szolgált, a bozóttüzek egyik gócpontja volt, ennek nyomán a történelmi város szinte teljes egészében leégett.

A sziget legrégebbi keresztény temploma, a királyi család temetkezési helyéül szolgáló 200 éves Waiola templom, illetve a sziget első, 1901-ben átadott, Pioneer Inn nevű szállodája is teljesen elpusztult. Sőt, a kirobbanása után óránként akár másfél kilométert is előre haladó tűzben a sziget legelső, 1840-ben megépített világítótornya, és a város egyik fő nevezetessége, az óceánparton álló 150 éves banyánfa is megsérült – utóbbi könnyen lehet, hogy el is fog pusztulni.

Összesen mintegy 2700 épület égett le, főként lakóházak. Vagyis több mint 2 ezer család veszíthette el otthonát. Csakhogy a sziget keleti részét nem fenyegették a lángok, így a turistákat sem küldték el onnan. Ám ez azzal járt, hogy rengeteg otthontalanná vált ember lakhatását azóta sem tudták megoldani.

A 24.hu-nak nyilatkozó házaspár életére is hatással lesz a katasztrófa, mivel a gyerekeik Lahainába járnak iskolába és óvodába, és sajnos egyik intézmény sem úszta meg a tüzet.

Szívszorító volt látni, hogy porig égett a világ legjobb óvodája, ahol a kislányunk végzett, és a kisfiunk is végzett volna

– mondták a szülők. Majd a helyiek segítőkészségét érzékeltetve azt is elmesélték, hogy amikor a lányuk ötgyerekes óvónője látta, milyen nehéz dolguk van megfelelő szociális háló és rokonok nélkül, akkor rögtön felajánlotta a segítségét.

Elmondták azt is, hogyan reagált a szélviharra, majd a tűzvészre a lányuk egyik csoporttársának az édesapja. A katamaránokkal rendelkező férfi az erős szél miatt indult el kocsival Lahaina kikötőjébe, hogy átvigye a hajókat egy biztonságosabb helyre. Amikor odaért, látta, hogy a szélviharnál sokkal nagyobb a baj – ezért az autóját egy gyalog menekülő családnak adta, ő pedig felszállt az egyik hajójára, és belekezdett a lángok elől az óceánba menekülő emberek mentésébe.

Mivel Lahaina közössége olyan kedvesen befogadta őket, ezért Orsi és Miki minél előbb szeretne visszamenni Maui szigetére, hogy helyben tudjanak segíteni. De már jelenleg, a távollétükben is igyekeznek segíteni. Például felajánlották, hogy az üresen álló házukba beköltözzön egy család, amelyik elveszítette az otthonát.

Azt is hozzátették, hogy azért sem tudnának még visszamenni, mert az otthonukat csak a Lahainát átszelő, jelenleg kizárólag a hatóságok, és az egykori otthonukhoz ideiglenesen visszaengedett túlélők által használt úton, és egy másik, part menti vulkanikus hegyen keresztül vezető, hétköznapokban is életveszélyes úton lehet megközelíteni. Az, hogy csak ezek a szárazföldi útvonalak állnak rendelkezésre, a mentést és a túlélők élelmiszerellátását is megnehezíti.

De Miki is nehezen tudna dolgozni, mivel a sziget nyugati részének internetelérését biztosító gerinckábel is tönkrement a tűzben, és a helyreállítása akár egy évig is eltarthat az internetszolgáltató szerint.

6 milliárd dolláros kár

A Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökség szombati tájékoztatása szerint egyelőre azt is nehéz megmondani, mekkora lehet a pontos anyagi kár. De abban biztosak, hogy meghaladhatja a 6 milliárd dollárt.

Hawaii kormányzója, Josh Green a hétvégi Lahainában tett látogatásakor azt mondta, a kedd hajnalban induló tűzvész a valaha volt legnagyobb természeti csapás, amivel a csendes-óceáni szigetcsoportból összeálló amerikai államnak szembe kellett néznie. A hivatalos adatok szerint az Egyesült Államok történetében is több mint egy évszázada, 1918-ben volt legutóbb súlyosabb tűzvész, mint a mostani. A minnesotai Cloquet városának tava mellett kialakuló erdőtűz összesen 453 halálos áldozattal járt.

Maui rendőrfőnöke, John Pelletier a Lahainában tartott hétvégi sajtótájékoztatón türelemre intett mindenkit, mivel a keresés nagy kihívást jelent a parázsló romok között.

Van egy legalább 13 négyzetkilométeres terület, amelyet be kell határolnunk, és tele van szeretteink maradványaival

– mondta, és egyúttal arra kérte a helyieket, hogy akinek eltűnt hozzátartozója van, adjon DNS-mintát a hatóságoknak, mert az nagy segítséget jelenthet az áldozatok azonosításában.

Száraz hónapok után egy Hawaii-t elkerülő hurrikán

„Maui mérsékelt, illetve súlyos aszályban szenvedő területnek számított a szezonban, ahol magasabb volt a tűzveszély kockázata, mint Kaliforniában” – festette le az apokaliktikus állapotokhoz vezető helyzetet Craig Clements, a kaliforniai San José Állami Egyetem meteorológiaprofesszora a Guardiannek nyilatkozva.

„Nagyon erős szelek fújtak északkeletről, melyek a hegyvonulat fölött mentek el, majd a hegy szélárnyékos oldalán ereszkedtek le. Amikor ez történik, akkor a felszín közelében felgyorsul a szél” – mondta a szigetcsoportot elkerülő, időközben már tájfunná is minősített Dóra nevű hurrikán hatásáról a professzor.

Majd arról beszélt, hogy amikor ilyen nagy szélben kigyullad egy építmény – ahogy az most is bekövetkezett –, akkor a széltől kigyulladó és parázsló épületek nagyon gyorsan meg tudják gyújtani a szomszédos épületeket.

Ezek a körülmények mind egy klasszikus tűzveszélyes időjárási helyzetet idéztek elő.

A bajt csak tovább fokozta, hogy a Hawaii Wildfire Management Organization képviselője, Elizabeth Pickett szerint a szigetcsoport élővilágának mára olyannyira szerves részét képezik a világ minden tájáról idehurcolt invazív és egyben tűzveszélyes fűfélék, hogy az állam területének negyedét ilyen növények borítják. Ráadásul az ilyen kevésbé frekventált helyeken található gyepszőnyegeket a luxusszállodák kertjeivel és golfpályákkal ellentétben nem locsolják eleget, ezért sokkal jobban kiszáradnak, mint a rendszeresen karban tartott, turizmust kiszolgáló területek.

Hiába tesztelik havonta, mégsem szólalt meg a vészhelyzetet jelző szirénarendszer

Bár Mikiék szerint Maui tűzoltói részben a turisták felelőtlen viselkedése, részben a természeti jelenségek miatt a legtapasztaltabb tűzoltók közé tartoznak, a hatóságoknak időbe telt, mire a helyzet uraivá váltak. A helyiek beszámolói alapján például a közterekre kihelyezett, vészhelyzet jelzésére hivatott szirénák és hangfalak egyáltalán nem szólaltak meg, pedig a rendszert havonta tesztelik. És mivel a szélsebesen terjedő lángok az áram- és a telefonszolgáltatást is gyorsan hazavágták, ezért a vészhelyzetre figyelmeztető hivatalos üzeneteket sem kapta meg mindenki a telefonján. Az egyik CNN-nek nyilatkozó túlélő például azt mesélte,

hogy amikor besötétedett a füsttől az ég, a síró gyerekeinek azt mondta, maradjanak otthon, biztos nemsokára megérkeznek a tűzoltók. Csakhogy a tűzoltók nem jöttek, ezért a tűz közeledésével jobbnak látták, ha autóba ülnek, és elindulnak.

Ráadásul a turistaparadicsomnak számító sziget keleti része érintetlen maradt, így a turistákat ide továbbra is beengedik (például Paris Hilton is itt nyaral).

Ami a katasztrófa sújtotta állam gazdaságának biztosan jót tesz, a helyieknek viszont nem feltétlen. A kormányzó hétvégi tájékoztatása szerint ezer hotelszobát biztosítottak az otthonaikat elvesztő túlélők számára, és összesen több mint 1400 embernek adnak helyet valamilyen menedékhelyen. Az Airbnb is felajánlotta az összes szigeten található szálláshelyét a rászorulóknak.

De továbbra is van 4500 ember, akinek szüksége van valamilyen menedékre.

Így fordulhat elő az, hogy a szomszédos településeken élőknek kell befogadniuk a rászorulókat. A hírcsatorna riportjában például bemutattak egy olyan, Wailukuban élő fiatal nőt, aki 5 különböző családból összesen 23 számára idegen embert fogadott be az otthonába.

„Kevés itt a lakás” – mondta a hírcsatornának a tűz elől a lahainai otthonából a partfalhoz menekülő, és ott fél napon át bujkáló Mike Cicchino, akinek a családja azóta ideiglenesen a tüzek által nem érintett Kiheiben lakik. „Épp most éltünk át egy rémálmot, erre egy újabb rémálmon kell keresztülmennünk, hogy ne maradjunk hajléktalanok.

Utálom ezt mondani, de szerintem egy kicsit vissza kellene fogniuk a turistákat, mert a helyieknek nincs hol megszállniuk. És szükségük lesz azokra a szállodai szobákra

– mondta a férfi, akivel a hawaii születésű filmcsillag, Jason Momoa is egy véleményen van.