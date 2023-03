Három gyerek meghalt egy iskolai lövöldözésben Nashville-ben

Cikkünk frissül…

Három gyerek meghalt, miután lövöldözés tört ki egy keresztény magániskolában az egyesült államokbeli Nashville-ben hétfőn – írja az egyik helyi kórház közlése alapján a New York Times.

A rendőrség azt közölte, hogy az ámokfutót a helyszínen lelőtték. Az iskolában óvodás korúak a legfiatalabb, és hatodikosok a legidősebb gyerekek. A kórház azt mondta, hogy három gyerek, akit lőtt sebbel vittek be hozzájuk, meghalt.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023