Ujhelyi egy svéd lapban: Pitiáner bicepszméregetés Orbánéktól a NATO-csatlakozás blokkolása

A baloldali EP-képviselő az Európai Néppártot is okolja, amiért sokáig védőernyőt tartott a Fidesz fölé, és ennek most a néppártiak vezette Svédország is issza a levét.

A Fidesz minden magyar nevében packázik Svédországgal és Finnországgal, de önöknek tudniuk kell: Orbán Viktor nem egyenlő Magyarországgal! A Fidesz-kormány nem a teljes magyar nemzet, hanem pusztán egy szűk, pénzhajhász elit érdekeit képviseli, ráadásul jól láthatóan egy bonyolult világhatalmi játszma sötét zsarolásaiba beszorult, harmadrangú szereplőjeként – írta Ujhelyi István baloldali EP-képviselő az Europaportalen nevű, stockholmi és brüsszeli székhelyű, alapvetően uniós ügyekkel foglalkozó svéd hírportálon megjelent véleménycikkében, amelyet a politikus küldött el a 24.hu-nak. Mint ismert, a fideszes parlamenti többség hónapok óta halogatja a két északi ország NATO-csatlakozásának támogatásáról szóló határozat elfogadását, majd végül a török kormányhoz hasonlóan úgy döntött, hogy szétválasztja a két ország kérelmét, és egyelőre – hétfőn – csak a finn csatlakozásról szavaz a parlament. Ujhelyi ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz: a finn és svéd NATO-csatlakozás blokkolása a magyar kormánypárt részéről pitiáner dolog. Átmeneti bicepszméregetés és némi kedveskedés Moszkva fura urának. Arról lehetne vitatkozni, hogy a magyar jogállamiságot minősítő svéd és finn vélemények mennyire voltak megalapozottak (sajnos, többségük igen), de jelen helyzetben arról van szó: Magyarország a NATO tagjaként akarja-e, hogy Svédország és Finnország csatlakozzon ehhez a katonai, védelmi szövetséghez. Naná, hogy akarja. Hülyék lennénk, ha nem bővítenénk azt a közösséget, amely minket is megvéd, ha kell. Ujhelyi, aki tavaly ősszel lépett ki az MSZP-ből, és az Esély Közösséget építgeti, arról is írt a svéd lapban, hogy Orbán Viktor tudatosan és ijesztő tehetséggel építette ki illiberális rendszerét, amit az Európai Unió és nyugati szövetségeseink is hosszú ideig csak bénultan néztek, vírusszerű terjeszkedését megtűrve figyelték, vagy épp alábecsülve a mögötte húzódó szándékot és veszélyeket, egyszerűen nem foglalkoztak vele. Hát, jó napot kívánok, jelentem: a mű elkészült. És ott dug botokat a küllők közé, ott gátolja az európai integráció mélyülését és az európai közösség megerősödését, ahol csak alkalma nyílik rá. Az Európai Néppárt rideg önérdekből vagy teljes alkalmatlanságból, de hosszú éveken át tartott védőernyőt Orbánék illiberális építkezése fölé, most viszont már hiába akarják visszakergetni a szellemet a palackba. Ez már csak azért sem lényegtelen, mert a jelenlegi három svéd kormánypártból kettő a Néppárt tagja, vagyis a Fidesz egy volt szövetségesei által vezetett ország NATO-csatlakozását blokkolja.