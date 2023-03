Stoltenberg óva inti Kínát attól, hogy fegyvereket küldjön az oroszoknak

A NATO főtitkára a szervezet tavalyi éves jelentését ismertető brüsszeli sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Peking egy illegális háborút támogatna, ha fegyverekkel segítené Oroszországot. Mint mondta, az észak-atlanti szövetség eddig nem látott bizonyítékot arra, hogy Kína fegyvereket szállítana Moszkvának, de „vannak arra utaló jelek, hogy Oroszország kérte ezt”. Hozzátette, hogy ez csak elhúzná a háborút.

A főtitkár a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy Magyarország fenntartásai ellenére áprilisban összehívja a miniszteri szintű NATO-ukrán találkozót. Hozzátette, hogy eddig is tiszteletben tartotta azokat a szempontokat, amelyek miatt Magyarország ellenezte a NATO-ukrán bizottság ülését, de ez egy intézményesített együttműködési keret, folytatódnia kell. Elmondta azt is, hogy az április eleji NATO-külügyminiszteri értekezlet margóján tartandó NATO-ukrán megbeszélésen túl továbbiakat egyelőre nem tervez. A találkozón meg fogják tárgyalni az ukrajnai magyar kisebbséggel kapcsolatos aggályokat is.