Az ukrán hadsereg szerint a háború kezdete óta 164 ezernél is több orosz katonát öltek meg, 3500 tankot és 6800 páncélost semmisítettek meg. Azt is írják, hogy 305 repülőgépet semmisítettek meg, amelyből 290 helikopter volt.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.03.23 were approximately: pic.twitter.com/rrfM8y8Ucq

— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 19, 2023