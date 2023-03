Kik és miért mérgeztek meg több ezer diáklányt Iránban?

Hetek óta lázban tartja a világ nyilvánosságát, hogy egyre gyarapszik az iskolás lányok ellen elkövetett rejtélyes gáztámadások száma Iránban. November vége óta immár több ezer olyan lányról lehet tudni, akik kórházi kezelést igénylő mérgezéseknek voltak kitéve szerte az országban. Az NBC megbízhatónak tűnő, friss elemzése szerint nagy bizonyossággal megállapítható, hogy legalább kétezer eset volt, de hozzáteszik, hogy a tényleges esetszámot a közel-keleti ország sajátos viszonyai miatt nehezen lehet ellenőrizni. A támadások kivizsgálásával megbízott iráni országgyűlési képviselő mindenesetre már arról beszélt, hogy a mérgezéses esetek száma akár az ötezret is elérheti.

Az incidensek hátteréről egyelőre viszonylag keveset lehet tudni. Annyi azonban kiderült, hogy a támadásokat a legtöbbször kifejezetten lányiskolák ellen hajtják végre, és valamilyen gázkeveréket használnak. Mohammadreza Hasemian, a teheráni Masih Dánesvari kórház tüdőgyógyászattal foglalkozó kutatóorvosa rámutatott, hogy a gázkeverékek olyan vegyi anyagokból állnak, amelyekhez átlagemberek nem férnek hozzá.

Hétfőn az ország délnyugati részén, Ahvazban egy bevásárlóközpontot is gáztámadás ért, ahonnan állítólag 700 embert szállítottak kórházba. Szintén újdonság, hogy a középső országrészben elhelyezkedő Iszfahánban, az ország harmadik legnépesebb városában egy alapfokú fiúiskolát is megtámadtak hétfőn.

A vegyi támadások összehangoltnak tűnnek, amit az is alátámaszt, hogy az elmúlt hónapokban a hivatalos adatok szerint is összesen mintegy 100 városban legalább 230 lányiskolában volt gáztámadás.

A hatalmas kiterjedésű ország 32 tartományából legalább 25 volt érintett eddig.

Noha az első vegyi támadást már tavaly novemberben rögzítették az Irán spirituális központjának tekintett zarándokvárosban, Komban, a hatóságok hivatalosan csak a közelmúltban ismerték el az esetek létezését. Kevés világos utalást tettek viszont arra, hogy kik is állhatnak a háttérben. Az óvatosságnak köze lehet ahhoz is, hogy a szeptember óta tartó kormányellenes megmozdulások szereplői sokszor éppen a síita teokrácia vezetőit okolják a támadásokért. Ők azt mondják, a politikai vezetés így próbálna bosszút állni a rendszer ellen lázadozó diáklányokon, valamint meg akarják akadályozni a lányok továbbtanulását. Utóbbi vád azért sem áll stabil lábakon, mert Iránban a nők részvétele a felsőoktatásban elég erősen felülreprezentált, vagyis az egyetemi hallgatók többsége nő.

A nyolcvanas évek végén ügyészként végrehajtott tetteiért „teheráni mészárosként” is emlegetett Ebrahim Raiszi elnök a múlt héten mindenesetre közölte, hogy elrendelte az incidensek kivizsgálását. Az IRNA állami hírügynökség szerint Raiszi vasárnap „embertelen bűncselekménynek” nevezte a folytatólagos eseteket, amelynek célja „a diákok, szeretett gyermekeink és szüleik megfélemlítése”. Az iráni kettős hatalom másik pólusán álló legfelsőbb spirituális és politikai vezető, a 83 éves Ali Hámenei hétfőn szintén megszólalt az ügyben. Ő azt mondta, ha bebizonyosodik, hogy szándékosak a mérgezések, akkor azok „nagy és megbocsáthatatlan bűnnek minősülnek”.

– idézte Ali Hámenei ajatollahot az állami tévé. Javaslata szerint minden elkövető halálbüntetésre számíthat. Kedden a belügyminiszter-helyettes tájékoztatásából kiderült, hogy az üggyel összefüggésben már több embert letartóztattak, a letartóztatottak számát azonban nem részletezte, ahogyan azt sem, hogy pontosan mivel gyanúsítják őket.

Félő azonban, hogy a politikai vezetés az eseményeket a rendszerellenes mozgalom letörésére kívánja felhasználni. Ahmad Vahidi iráni belügyminiszter múlt hét végi nyilatkozata mindenesetre erre utal. Vahidi amellett, hogy bejelentette, mintát vettek a megmérgezett lányokból, nyugalomra intette a közvéleményt, és azzal vádolta az általa közelebbről meg nem nevezett „ellenséget”, hogy „médiaterrort” alkalmaznak az ország vallási berendezkedésének aláásása érdekében.

Nem véletlen, hogy most már az iráni politika legfelsőbb szintjein is komolyan foglalkoznak az üggyel, ugyanis Teheránban és más városokban is felelősödtek a hónapok óta tartó rendszerellenes tiltakozások az utóbbi időben.

Protests have broken out in Iran's capital Tehran after hundreds of girls were suspected to have been poisoned in dozens of schools



Sky's @DominicWaghorn calls the suspected poisoning as "deeply sinister and worrying"



👇 pic.twitter.com/0bSGNUzim8