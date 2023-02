Lemondott a moldovai kormány

Miközben Moldova most a légterén átszáguldozó orosz rakétákkal került be a hírekbe, lemondott az ország miniszterelnöke, Natalia Gavrilita és az egész kormány. A kormányfő a támogatás hiányával magyarázta lemondását a Bloomberg szerint. „Moldovát tárt karokkal várják az EU-ban, de ha itthon is hasonlóképpen támogatnának, akkor gyorsabban haladhattunk volna” – tette hozzá.

Gavrilita 2021 augusztusétól töltötte be a miniszterelnöki posztot.

Moldova’s prime minister Natalia Gavrilita resigns, citing a lack of support as her government sought to accelerate reforms https://t.co/lisxkPdAEh — Bloomberg (@business) February 10, 2023

Az ukrán hírszerzés a napokban számolt be arról, hogy orosz támadás célpontja lehet az ország, és ezeket az információkat Moldova is megerősítette.