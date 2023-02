Ujhelyi: Most kacagjak, vagy bicskát pattintsak a zsebemben?

– így értékeli Ujhelyi István azt a kormányzati bejelentést, miszerint érkeznek a tíz százalékkal emelt pedagógusbérek, a „rendszerváltás óta legnagyobb mértékű bérrendezés” viszont még várat magára az ágazatban, mert nem jönnek a brüsszeli pénzek.

A korábbi szocialista, jelenleg független EP-képviselő felidézi: a Fidesz állítása szerint a pedagógusbéreket a következő években fokozatosan emelik majd, így végül 2025-re a tanárok átlagkeresete eléri majd a diplomás átlagbér nyolcvan százalékát. „Már persze, ezt is csak akkor, ha – legalábbis a hivatalos propaganda szerint – Brüsszel lenne olyan szíves és odaadná nekünk végre a Magyarországnak járó forrásokat. Mindezt egy olyan világban próbálják nekünk beadni, ahol bármiből egyetlen kormányzati tollvonással nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás lehet, ahol a kormányzat bárminemű kontroll nélkül öntheti a közpénz-milliárdokat bármire, amire csak jólesik neki: legyen az mobilszolgáltató, stadion, kisvasút vagy épp alacsony színvonalú papagáj-kommandó. Van itt pénz doszt, de csak arra, ami a hatalmasoknak fontos. Lenne a pedagógusbérekre is, csak az nem tartozik a »nemzeti« kormány prioritásai közé” – fogalmaz Ujhelyi István.

A politikus szerint hiába mondja a kormányzat, hogy csak akkor tudnak valódi béremelést végrehajtani, ha a befagyasztott brüsszeli pénzek végre megérkeznek – ez ugyanis szintén nem igaz. Szerinte a Fidesz „konkrétan hülyére veszi a tanárokat ezzel a szöveggel és ezzel is csak azt bizonyítja, hogy valójában hogyan viszonyul a magyar pedagógusokhoz.”

A kormány, ha akarná, már most rendezhetné a számlát, és kifizethetné a beígért béremelést; vagy még annál is többet. A forrás rendelkezésre áll, bizonyosan nem fog elveszni, egyszerű kormányzati döntés kell hozzá csupán. Nem Brüsszelen, nem az ellenzéken, nem az időjáráson múlik a dolog, kizárólag a teljhatalommal bíró kormányzaton. Ezt egyébként még ők is elismerték egy legutóbbi Kormányinfón, ahol kérdésre válaszolva bevallották: a pedagógusok béremelésére szánt uniós pénzeket valóban nem érintik a befagyasztások. Azt mondták, csak azért nem léptek, mert »óvatosak vagyunk«. Jó poén. Nem óvatosak, hanem cinikusak és arrogánsak. De mit is várhatunk egy olyan magát nemzetinek hazudó kormányzattól, amely szerint az oktatásra költött pénz nem befektetés, hanem »költség«. Abraham Lincoln mondta egykoron: bolondíthatsz néhány embert mindig, és minden embert valameddig, de nem bolondíthatsz mindig mindenkit. Egyszer a Fidesz hazugságokra épített uralma is véget ér. Előbb vagy utóbb, de így lesz. És sokan fognak szégyenkezve összetöpörödni a mostani hatalmasok közül