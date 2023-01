Kirúgtak egy korrupcióval gyanúsított ukrán miniszterhelyettest

Kirúgták Vaszil Lozinszkij ukrán miniszterhelyettest, miután korrupcióval gyanúsították meg – írja a Kyiv Independent.

A hírek szerint Lozinszkij 400 ezer euró kenőpénzt fogadott el egy generátorokkal és egyéb eszközökkel kapcsolatos közbeszerzés ügyében.

⚡️ Cabinet dismisses deputy minister Vasyl Lozynskiy who allegedly received a $400,000 bribe.

According to law enforcement, the money was a kickback for rigging a large procurement tender for generators and other equipment.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 22, 2023