2020 januárjában Davosban Donald Trumppal csapott össze a klímaváltozás miatt Greta Thunberg, akit ezúttal rendőrök vitték el egy németországi faluból az idei Világgazdasági Fórum időszaka alatt. Thunberg és más környezetvédő aktivisták azt akarták megakadályozni Észak-Rajna-Vesztfáliában, hogy leromboljanak egy kicsiny – egykor 90 lakosú –, ma már lakatlan falut, Lützerath-ot. A falurombolás célja, hogy bővíteni tudjanak egy szénbányát. A tiltakozókkal szemben mintegy ezer rendőr lépett fel.

Thunberg azon aktivisták közé tartozik, akiket azért állítottak elő, mert a Garzweiler 2 bánya párkánya felé rohantak. Végül egyiküknek sikerült csak leugrani a bányába. Thunberget – a társaival egyetemben – az adatai ellenőrzése és a veszélyes területről való elszállítása után elengedték. Előtte még kijelentette:

A település védői azzal érvelnek, hogy a szénbányászat következtében – a szén elégetésével – nem tarthatók Németország klímavédelmi célkitűzései. Vagyis megnehezíti a 2015-ös párizsi klímakonferencián elfogadott döntésnek (a hőmérséklet-emelkedés 1,5 Celsius-fok alatt tartásának) a megvalósítását, de ellentmond a szociáldemokrata-zöld-liberális kormánykoalíció programjának is.

A szövetségi kormány ugyanakkor azzal érvel: szükség van a bányabővítésre, hogy Németország képes legyen más forrásból biztosítani az orosz gázellátási problémák miatt kieső energiát. Korábban Oroszország biztosította Németország gázimportjának több mint felét.

Kérdés, hogy tényleg szükség van-e a bővítés után kinyerhető szénre, illetve nem történt-e rendőri túlkapás, mint ahogy az is: mennyire érinti kellemetlenül a téma a magát környezetvédelmi pártnak tekintő Zöldeket, mivel jelenleg ők jelentik a második legnagyobb erőt a koalíciós kormányban, ráadásul a német társadalom a klímavédelmet kiemelt témaként kezeli.

A tiltakozók már 2020 óta jelen vannak Lützerath-ban, ekkor hoztak létre itt egy tábort, hogy megnehezítsék a bányatulajdonosnak, Németország legnagyobb energiavállalatának, az RWE-nek a dolgát, mely már korábban megvette a falu területét. Nem ritka jelenség Németországban, hogy aktivisták valahol évekre letáboroznak, így volt ez korábban a hambachi, a dannenrödi vagy most épp a fechenheimi erdőben, az utóbbi helyen egy autópálya építése miatt akarnak fákat kivágni.

Eleinte úgy tűnt, sikerül is elérnie az aktivistáknak a céljukat, és Lützerath nem jut a világháborúk óta a bányászat miatt lerombolt mintegy 300 német település sorsára. A szén jelentősége azonban felértékelődött az Ukrajna elleni orosz invázió, majd ennek nyomán az orosz gáz importjának megszűnése miatt, hiába volt a jelenlegi (a szociáldemokrata SPD, a Zöldek és a liberális FDP alkotta) kormánykoalíció 2021-es koalíciós szerződésében megfogalmazva, hogy az addigi céldátumnál nyolc évvel korábban, 2030-ig teljesen le akarnak állni a szén használatával az energiatermelésben. Ez persze a zöldpolitika mellett elkötelezett, a választás nagy győztesének tekinthető Zöldek fő követelése volt.

A falu sorsa tavaly ősszel pecsételődött meg, amikor a gazdasági, energetikai és klímavédelmi miniszteri elfoglaltsága miatt a Zöldek társelnökségéről lemondott Robert Habeck és Észak-Rajna-Vesztfália szintén zöld gazdasági, ipari és környezetvédelmi minisztere, Mona Neubaur megállapodott abban, hogy a térségben 2030-ig folytatni lehet a szénbányászatot.

Végül nagyjából egy hétbe tellett, de a hét elejére sikerült kiürítenie a rendőrségnek Lützerath-ot. A rendőrök viszonylag simának nevezik az előrehaladásukat, noha a tiltakozók mindent megpróbáltak, hogy megvédjék a fél tucat házat és udvart: elbarikádozták magukat az üresen maradt házakban, őrtornyokat emeltek, alagutakat építettek, a fák lombkoronáiba fészkelték magukat.

A falu kiürítése végül múlt szerdán kezdődött meg. Noha a tiltakozók közül sokan petárdákat, köveket, ételt dobtak a rendőrökre, alapvetően békések maradtak. Péntekre az aktivisták jelentős része önszántából vagy a rendőri beavatkozás hatására elhagyta a falut. Hétvégére már csak páran maradtak, többnyire nehezen elérhető helyeken.

Aztán szombaton újabb lökést kapott a tiltakozás, a rendőrség szerint mintegy 15 ezres, a demonstráció szervezői szerint 35 ezer fős menetet tartottak a falu és a bánya környékén, köztük a pénteken a helyszínre érkező Thunberggel.

Aktivisták egy csoportja szombaton megpróbálta áttörni a szinte teljesen üres – mára a fák javát is kivágták – Lützerath köré húzott kettős kerítést. A rendőrség velük szemben gumibottal, könnygázzal, vízágyúval lépett fel.

There has been a shocking amount of police violence against people protesting for climate justice in #Luetzerath, Germany. #RWE’s profits and political deals obviously matter more to those in power than a liveable future on this planet 😢. pic.twitter.com/hUse8kfz4u

— 350.org Deutschland (@350Deutschland) January 14, 2023