A buszon támadtak rá diáktársai egy felvidéki kislányra

Felkavaró iskolai zaklatásos eset borzolja a kedélyeket a felvidéki Zemplénben – szúrta ki a Bors a szlovákiai Joj TV riportját. Egy csapat diák támadott meg egy kislányt a Göröginye és Homonna között közlekedő buszjáraton, iskolából hazafelé: ütötték, rugdosták, leköpték, szidalmazták.

Az áldozatnak a történtekről sikerült felvételt készítenie, amit a csatorna be is mutatott de méltányossági okokból csak egy apró részletet mutattak belőle. A videót a kislány édesanyja küldte el nekik kétségbeesésében. A nő azt mondta, remegett az idegességtől, amikor megtudta, mi történt a lányával. Azonnal felhívta az iskola igazgatóját, aki azt mondta neki, hogy természetesen nem tolerálják az aggresszív viselkedést, ám az iskola területén kívül zajló esetekre nincs befolyásuk.

A lány anyját az háborította még fel, hogy a buszon mások is utaztak, köztük felnőtek is, de senki nem sietett a gyereke segítségére, a sofőr sem állította meg a buszt, hogy rendet tegyen. A történtek nyilvánosságra kerülése után megszólalt az egyik bántalmazó gyerek szülője is, ő azt mondta, elmondták otthon a fiuknak, hogy ilyet nem szabad csinálni, és bíznak benne, hogy nem lesz komolyabb következménye az ügynek.

Bár a megtámadott lány nem szenvedett olyan sérüléseket, amelyek orvosi ellátást igényeltek volna, a rendőrség garázdaság bűntette miatt eljárást indított.