Külföldi ügynökökről szóló törvényt fogadtak el Oroszországban

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma napi hírszerzési jelentésében kiemelte, hogy Oroszország új, külföldi ügynökökről szóló törvényt fogadott el, amelyet a tárca szerint a Putyin-rezsim kritikusai és másként gondolkodók elleni fellépésre fognak használni.

A 2012 óta hatályos törvény módosítása után a külföldi ügynökök személyes adatai, köztük a címük is nyilvánosságra hozható lesz, ami azt jelenti, hogy potenciálisan zaklatás célpontjává válhatnak. A módosítás csütörtökön lép életbe.

Korábban a személyes adatok nyilvánosságra hozatala azokra a személyekre korlátozódott, akik a Kreml szerint külföldről kaptak pénzügyi támogatást. Mostantól azonban azokra is kiterjed, akik a kormány szerint külföldi szereplők „befolyása vagy nyomása alatt állnak”.

A tárca hozzáteszi: a Kreml vélhetően megelőző jelleggel, egy nagyobb belföldi elégedetlenségnek igyekszik elejét venni, mivel tovább dúl a háború, ami egyre inkább kihat az oroszok hétköznapjaira.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 November 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 30, 2022