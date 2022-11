Brit védelmi minisztérium: Taktikát válthattak az oroszok

Az elmúlt három hónapban az orosz haderők valószínűleg erőteljesen lecsökkentették a zászlóalj-taktikai csoportok (Battalion Tactical Group, BTG) bevetését Ukrajnában – írja kedd reggeli jelentésében a brit védelmi minisztérium.

A BTG-k az elmúlt tíz évben fontos szerepet játszottak az orosz hadseregben és a zászlóaljakat a támogató alegységek teljes skálájával integrálták, beleértve a páncélosokat, a felderítőket és a tüzérséget – olvasható a bejegyzésben.

Ugyanakkor az ukrajnai háború során számos, a BTG-ket érintő gyengeségre derült fény, például elégtelennek bizonyult a BTG-k viszonylag kis létszámú harci gyalogságának elosztása, a tüzérség decentralizált elosztása miatt nem tudták kihasználni a fegyverek számában rejlő előnyöket, illetve csak kevés olyan BTG-parancsnok volt, akik felhatalmazást kaptak a rugalmasabb cselekvésre, pedig pont ez az ilyen csoportok előnye.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 November 2022

