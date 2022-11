Rendőrautóval üldözték a randalírozó struccokat Kanadában

Nem mindennapi autós üldözésnek lehettek tanúi az arra járó gyalogosok és autósok a kanadai Taber városában: néhány elszabadult strucc miatt riasztották a rendőröket, akik üldözni kezdték az úton szaladgáló madarakat. A helyi rendőrség Facebook-posztja szerint a madarak a bejegyzésben nem részletezett okokból kiszöktek az élőhelyükről, majd randalírozni kezdtek a városban komoly közlekedési kockázatként veszélyeztetve az autósokat és a gyalogosokat. A rendőrök először autóval eredtek a struccok nyomába, ám ez kevésnek bizonyult a világ egyik leggyorsabb állatával szemben, amely akár 70 kilométer per órával is tud szaladni.

Az esetről videó is készült, amelyben látható a sajátos és nem túl hatékony struccfogó módszer: az egyik rendőr kinyúl az autóból, és kézzel ragadja nyakon a madarat, amely a rántás következtében elesik, ám végül kiszabadítja magát, és elfut.

ON THE LOOSE: Several ostriches escaped from their enclosure in Alberta, Canada, and one of the large birds was caught on camera giving police a run for their money. https://t.co/4uUiI89LHP pic.twitter.com/swKn1Ictnm

— ABC News (@ABC) November 26, 2022