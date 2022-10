Rendkívüli gyakorlatot tartottak Moszkva utcáin

Az orosz fővárosban a háborús helyzethez mérten is szokatlan dolog történt tegnap éjjel. A Portfolio egybehangzó külföldi források alapján arról ír, hogy egy be nem jelentett gyakorlatot hajtottak végre az orosz fővárosban, aminek keretében páncélosok lepték el az utcákat.

The Russian Federal Protective Service (FSO) in Moscow has launched an “exercise”. They simulate a coup and evacuate members of the government.

Somebody in the Kremlin is afraid…#Russia #Moscow #Ukraine pic.twitter.com/TRi8Wc874s

— (((Tendar))) (@Tendar) October 26, 2022