Épületbe csapódott egy kisrepülőgép New Hampshire-ben

Nincsenek túlélői annak a balesetnek, amely péntek este történt a Bostontól 150 kilométerre fekvő Keene-ben: egy épületbe csapódott bele egy kisgép, amely rögtön kigyulladt.

A WHDH bostoni tévécsatorna közlése szerint a rendőrséget 19 óra körül riasztották, hogy a Keene Dillant-Hopkins reptértől északra, nem messze a helyi egyetemtől lángol a lakóövezet egyik épülete azt követően, hogy egy repülőgép rázuhant. Az épületben nem tartózkodott senki, a híradások szerint az egyik lakóházhoz tartozó pajtáról van szó, a repülőgépen viszont mindenki életét vesztette. Arról egyelőre nincs pontos információ, hányan utaztak a gépen, amelyről eddig annyit hoztak nyilvánosságra, hogy nagy valószínűséggel egy Beechcraft Sierra típusú egymotoros jármű. A baj vélhetően leszálláskor történt, a helyi reptér kifutópályája ugyanis a ház közelében található. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tragédiát, az ügyben vizsgálat indult.

Az egyik szemtanú szerint a becsapódás után egy perccel már lángokban állt az épület, főbérlő pedig a zajokból ítélve először azt hitte, hogy a közeli templomba csapódhatott a gép, amely éppen akkor gyerekekkel volt tele.

Breaking: sources say it was a small plane that crashed into a building in Keene New Hampshire tonight…unclear on injuries at the moment or where the plane was headed #7News pic.twitter.com/C55TIytE2c

