Daniel Freund EP-képviselő: Attól félek, hogy a közbeszerzések helyzetének rendbetételétől nem lesz Magyarország ismét demokrácia

Minden EU-s ország különböző, de a különbségeken felül is kirívó, ami Magyarországon történik. Ez elfogadhatatlan mindenki számára, legyenek magyarok, vagy más EU-s országok polgárai.

Többek közt erről beszélt az RTL-nek adott interjújában Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő.

A német politikus a beszélgetés elején kérdésre válaszolva kitért Bayer Zsoltra, aki a blogján finoman szólva is éles kritikát fogalmazott meg vele szemben. Freund közölte, mindig szívesen cserél eszmét újságírókkal, de amikor ez személyes fenyegetőzéssé fajul, akkor az már nem egy normális vita. Olyat még nem látott, hogy ekkora „érdeklődést” mutasson felé egy publicista.

Az Északi Áramlatnál történt szivárgásról szólva azt mondta, bárki is tette, ez egy félelmetes eszkalációja a konfliktusnak, aminek véget kellene vetni. Nem tud olyan nyomásgyakorlásról, miszerint az USA célja most az, hogy Németország vagy az egész EU fő energiaexportőrévé váljon. Nekik, zöldeknek elég fájdalmas, de most muszáj megtenni azokat a kínos utakat Szaúd-Arábiába és más országokba, hogy legyen gázuk. A következő cél az, hogy minél gyorsabban függetlenné váljanak az orosz fosszilisektől.

Emlékeztetett, minden európai kormány megegyezett abban, hogy az év végéig leállnak az orosz olaj vásárlásával – Magyarországot kivéve. Úgy folytatta, Magyarország támogatta az EU hat szankciós csomagját, de Orbán Viktor letárgyalta, hogy az ország kivétel legyen több szankció alól, és azt is elintézte, hogy bizonyos személyek ne legyenek szankcionálva. Most pedig azt hallják, hogy az év végére teljesen ki akarja vezettetni a szankciókat.

Egy nukleáris nagyhatalom egyszerűen inváziót indított egy szomszédos ország ellen. Ilyesmire mindenképp erős reakciót kell adni, mert ha nem ezt tesszük, a következő kérdés az: hol fognak megállni? Gondoljunk csak Vlagyimir Putyin bizarr elméleteire: vissza akarja állítani az orosz birodalmat – nem tudni, milyen határokkal. Szerinte nemcsak Ukrajna tartozik az oroszok birodalmához, hanem a balti államok, és talán más kelet-európai országok, Lengyelország, akár Magyarország is. Azt se tartom kizártnak, hogy még Kelet-Németországot is bekebelezné

– jelentette ki Freund.

Szerinte egy támadás esetén mindenképp lenne reakció a NATO részéről. De ha nem mutatják meg a határokat Putyinnak, ha nem szankcionálják, ha nem támogatják katonailag Ukrajnát, akkor attól tart, hogy Putyin folytatni fogja az agresszióját.

Ukrajna esetében úgy látja, ez egy demokratikus ország teljes körű inváziója. Úgy fogalmazott, Putyin azért támadott, mert Ukrajna az EU tagja akart lenni, ezért mi is különösen érintettek vagyunk a konfliktusban, és tartozunk annyival Ukrajnának, hogy támogassuk.

Freund hazánkkal kapcsolatban azt mondta, még mindig túl sokan vannak az Európai Bizottságban és a tagállamok kormányaiban, akik nem veszik elég komolyan, ami Magyarországon történik.

Orbán az elmúlt években kleptokráciává változtatta az országot, ahol a közpénz és az EU-s pénzek jelentős részét ellopják Orbán családtagjai és közeli barátai. Látjuk, hogy egyre több cég feladja, hogy közbeszerzésekre jelentkezzen, mert aki nem Orbán barátja, annak alig van esélye, hogy nyerjen. Az esetek több mint felében csak egy jelentkező van, szóval gyakorlatilag a tender kiírása előtt eldől, hogy ki fogja nyerni

– közölte.

Úgy folytatta, voltak kísérletek a múltban, például kötelezettségszegési eljárás az Európai Bíróságon, vagy az úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárás. Viszont egyik nem akadályozta meg abban Orbánt, hogy továbbépítse az illiberális demokráciát, bármi is legyen az.

Attól félek, hogy a közbeszerzések helyzetének rendbetételétől nem lesz Magyarország ismét demokrácia. Ettől függetlenül persze támogatom, hogy a Bizottság végre tesz valamit. Reméljük, hogy működni fog, de ez túl kevés, túl későn

– tette hozzá.