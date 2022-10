Lángol a Krími híd

Hatalmas robbanás rázta meg a Krímet és Oroszországot összekötő Kercsi-szorosi hidat, amely nem csupán a 2014-es annexió gyűlölt szimbóluma, de a a vasúti közlekedés szempontjából is kulcsfontosságú: a híd ugyanis a Krímben és a megszállt dél-ukrajnai területeken állomásozó orosz erők fontos ellátási útvonala.

A hídról készült felvételeken látszik, hogy a hídon közlekedő vonatból legalább két vasúti kocsi hevesen lángol, amelyet hatalmas fekete füstoszlop kísér.

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE

— Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022