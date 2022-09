Már több mint kétezer háborúellenes tüntetőt vettek őrizetbe Oroszországban

Már több mint kétezer olyan embert vettek őrizetbe Oroszországban, akik a háború elleni tüntetéseken vettek részt – írja a Guardian az OVD-Info nevű független megfigyelő csoport alapján. Szombaton 33 településen 798 embert fogtak el a rendőrök azért, mert a részleges mozgósítás miatt demonstráltak.

Ahogy azt korábban írtuk, a mozgósítás miatt már a propagandatévé RT vezetője is felemelte a hangját, de az orosz felsőház elnöke, Valentyina Matvijenko is kritizálta a lépést, mondván, teljes mértékben túlzás az, hogy olyanok is megkapják a behívót, akik alap esetben alkalmatlanok lennének. Matvijenko szerint ugyanakkor a felelősség teljes mértékben a kormányzóké.