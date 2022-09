Szabadon engedtek tíz külföldi hadifoglyot az oroszok által támogatott donyecki szakadárok

Kiszabadult tíz külföldi állampolgár, akiket a szakadár Donyecki Köztársaságban tartottak hadifogolyként – írja a Guardian. A szabadon engedettek között van amerikai, brit, horvát, marokkói és svéd állampolgár is, közölte a szaúd-arábiai külügyminisztérium, amely segédkezett a tárgyalásokban.

A tárca nem közölt neveket, de Robert Jenrick, az angol parlament alsóházának képviselője bejelentette, hogy köztük van Aiden Aslin is, aki két társával, a szintén brit Shaun Pinnerrel és a marokkói Saaudun Brahimmal együtt nyáron ítéltek halálra zsoldosság vádjával. Aslin és Pinner négy éve léptek be az ukrán tengerészgyalogsághoz, az orosz állami média azonban zsoldosként ábrázolta a férfiakat.

Liz Truss brit kormányfő megköszönte a szaúdiak és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök segítségét, hozzátéve, hogy összesen öt brit állampolgárt mentettek ki.

Hugely welcome news that five British nationals held by Russian-backed proxies in eastern Ukraine are being safely returned, ending months of uncertainty and suffering for them and their families.

— Liz Truss (@trussliz) September 21, 2022