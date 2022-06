Halálra ítéltek két brit és egy marokkói férfit az orosz irányítás alatt álló donecki területen

Egy orosz ellenőrzés alatt álló kelet-ukrajnai bíróság halálra ítélt két brit és egy marokkói férfit, akiket az orosz katonák fogtak el Mariupol ostroma közben – írja a Guardian.

A két brit férfi, Aiden Aslin és Shaun Pinner azt mondta, hogy az ukrán tengerészgyalogságnál szolgálnak, így aktív szolgálatot teljesítő katonának számítanak, akiket a hadifogolyokról szóló genfi egyezmények védenek. Mindketten négy éve léptek be az ukrán tengerészgyalogsághoz, Aslin eskütételéről egy kép is megjelent a Twitteren. Az orosz állami média azonban zsoldosként ábrázolta a férfiakat, és a bíróság, amelyet nemzetközileg sehol nem ismernek el, „zsoldosság” vádjával halálra ítélte őket. A marokkói Saaudun Brahimról egyelőre nem közöltek részleteket. Az orosz állami média szerint kivégzőosztag elé kell majd állnia az elítélteknek, akiknek az ügyvédjei már közölték, hogy fellebbezni fognak.

Aslin, who tweeted at @cossackgundi, was actually photographed taking his oath to join the Ukrainian army. That did not stop Russian officials and their proxies from calling him a "mercenary." https://t.co/QJuMx3UMST

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) June 9, 2022