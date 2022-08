Riga megszabadul a szovjet emlékművektől

Leromboltak egy második világháborúra emlékező, 1985-ben épült emlékművet a város közepén. A torony 79 méter magas volt, bontógépekkel tudták ledönteni. Korábban több, Oroszország Ukrajnai háborúja elleni tiltakozás központja volt az emlékmű.

A lett parlament korábban megszavazta, hogy minden szovjet emlékművet, szobrot és emléktáblát el kell távolítani november közepéig.

video of the moment when Latvian officials brought down the Soviet-era memorial to the Red Army, in the capital Riga. pic.twitter.com/1lfibk91Hs

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) August 25, 2022