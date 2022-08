Szovjet emlékműveket bontanának el százával az észtek

Úgy döntött az észt kormány, hogy amint lehet, elbontja az országban megmaradt szovjet emlékműveket – jelentette be csütörtökön Kaja Kallas észt kormányfő az ERR közmédia szerint. Kallas így fogalmazott:

Hozzátette, a logisztikai kihívásokat meg fogják oldani. Cirka 200-400 vonatkozó szobor és emlékmű lehet az országban, sok azonban magánterületen áll. Ezek elbontása is lehetségessé válik.

In #Estonia, all Soviet monuments will be removed from the streets. Such a decision was made by the country's government. "#Soviet monuments must be removed from the public space, and we will do it as soon as possible," said Estonian Prime Minister Kaja Kallas. pic.twitter.com/15GSQgRh6V

— NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2022