Oroszország azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy immár közvetlen résztvevője a háborúnak

Közzétette reggeli hírszerzési jelentését a brit védelmi minisztérium. A minisztérium arra számít, hogy az ellenségeskedés és az élelmiszerhiány súlyosbodásával,valószínűleg megnő a Herszonból és a környékéről menekülni próbáló civilek száma, ami extra nyomást helyez a közlekedési útvonalakra.

A jelentés szerint a dél-ukrajnai Herszon régióban egy orosz lőszervonatot ért ukrán csapás, ami azt jelenti, hogy valószínűleg működésképtelen Herszon és a 2014-ben annektált Krím közötti vasúti összeköttetés. A minisztérium szerint a vasúti síneket az oroszok pár napon belül helyreállítják, de a logisztikai ellátási útvonal és ezáltal az orosz hadsereg sebezhetősége ezen a vonalon továbbra is jelentős marad.

