„Elég gyorsan sikerült eladnunk magunkat Erdogannak” – heves indulatokat váltott ki a kurdok ügyében kötött megállapodás

Nem lesz egyhamar a NATO tagja Finnország és Svédország, ha a csatlakozásuk a kurd menekültek kiadatásán múlik, ahogy azt Törökország követeli. A három ország között a múlt héten megkötött megállapodás elhúzódó vitát vetít előre, és nem is csupán elvi kérdésekről lehet szó. Egyelőre az sem világos, hogy a két északi államban élő kurd menekültek közül ki tekinthető terroristának és ki nem.

Törökország május közepe óta fenyegetőzött azzal, hogy megvétózza Svédország és Finnország NATO-csatlakozását, hacsak a két északi ország nem tesz eleget Ankara legfőbb követelésének, a kurd politikai menekültek kiadatásának. A helyzet azért is okozott komoly feszültséget, mert sem Svédország, sem Finnország nem ért egyet Törökországgal abban, hogy pontosan mely kurd politikai csoportok számítanak terrorszervezeteknek.

A múlt héten kedden megkötött háromoldalú megállapodással – amely a többi között lehetővé tenné, hogy Svédország és Finnország a törökök által terroristáknak tartott kurd politikai menekülteket adjanak ki Törökországnak, cserébe azért, hogy Ankara nem akadályozza tovább NATO-csatlakozásukat – tehát még nem tekinthető lezártnak az ügy. A konfliktusnak ráadásul nemcsak politikai, hanem morális dimenziói is vannak, amit jól jeleznek a témában megnyilvánulók indulatos nyilatkozatai.

Jellemző, hogy miközben Recep Tayyip Erdogan győzelemként ünnepli a megállapodást, és jelentős belpolitikai sikereket is remél tőle, addig a nyugat-európai, de leginkább egyes svédországi és finnországi szereplők szokatlanul drámai hangon fogalmaznak.

Elég gyorsan sikerült eladnunk magunkat Erdogannak

– mondta például a Politico szerint Ulla Andersson, a kommunista hagyományokkal rendelkező svéd Balpárt korábbi gazdaságpolitikai szóvivője.

Van a svéd parlamentnek egy különösen izgalmas figurája, az 52 éves, iráni kurd származású Amineh Kakabaveh független képviselőnő, aki nagy támogatója a kurdok ügyének Svédországban. Kakabaveh Irán Kurdisztán nevű tartományában született 1970-ben. Tizenhárom éves korában csatlakozott a kommunista Kurdisztáni Komola Párthoz, amely milicistának képezte ki. Kakabaveh később Törökországon és Görögországon át Svédországba menekült, és 19 évesen kapott menedékjogot. Kezdetben szobalányként dolgozott, majd a Stockholmi Egyetemen szerzett diplomát filozófiából és társadalomtudományból. Az SVT Nyheter svéd tévécsatornának adott interjújában a Törökországgal kötött megállapodást nemrég úgy minősítette:

Ez a svéd politika történetének fekete napja.

A képviselőnő azzal indokolta a kijelentését, hogy a svéd kormány olyan rezsimmel tárgyal, amely nem tartja tiszteletben a szólásszabadságot, illetve a kisebbségi csoportok jogait.

Mit tartalmaz a megállapodás?

A tíz pontból álló memorandum lényegében azt rögzíti, hogy a NATO-csatlakozás fejében Svédország és Finnország felhagy az észak-szíriai kurd kormány támogatásával, újraindítja a fegyverexportját Törökország felé, valamint „gyorsan és alaposan” kezeli a Törökország által terroristának tekintett – legfőképp kurd nemzetiségű – személyek kiadatási kérelmeit.

A dokumentum a részletekről is rendelkezik. Eszerint Svédország és Finnország kötelezettséget vállal arra, hogy nem támogatják:

sem a kurd Népi Védelmi Egységeket (YPG), az Észak-Szíriában harcoló kurd milíciát,

sem a Demokratikus Unió Pártot (PYD), amely az Észak- és Kelet-szíriai Autonóm Közigazgatást (ez lényegében kurd autonóm területet jelöl) irányító kurd politikai párt,

sem pedig az Erdogan elnök legfőbb politikai ellenlábasának tekintett emigráns muszlim vallástudós, Fethullah Gülen politikai mozgalmát.

politikai mozgalmát. Svédország és Finnország a megállapodásban vállalta, hogy a törökországi székhelyű baloldali gerillacsoportot, a Kurdisztáni Munkáspártot (PKK) terrorszervezetként ismeri el, és elutasítják a szervezet, valamint annak kiterjesztéseiként működő egyéb terrorszervezetek céljait.

További fontos részlet, hogy a két ország a török kormány által terroristáknak tartott kurdok kiadatása során titkosszolgálati együttműködést is vállal.

Nem mind terrorista, aki annak látszik

A megállapodással szemben már annak megkötése előtt is egy sor ellentmondás és komoly probléma merült fel, ennek egyik oka, hogy a kurd szervezetek közötti kapcsolat megítélése egyáltalán nem egyértelmű. A tárgyalások során a török fél szerette volna elérni, hogy a dokumentum a két különálló szervezetet, a PKK-t és a PYD-t egy egységként kezelje. A két szervezet között valójában csak az a kapcsolat, hogy a szíriai PYD a törökországi PKK szíriai fiókszervezeteként jött létre még 2003-ban. Az ugyanakkor nem állítható, hogy azonos lenne vele. A harmadik kurd szervezet, a YPG, amely egy harcoló milícia, lényegét tekintve a szíriai PYD katonai ága.

A nyugati országok és Törökország közötti vita abban áll, hogy míg Törökország mindhárom szervezetet terrorszervezetként tartja nyilván, addig a PYD és a YPG az Egyesült Államok egyik legfontosabb szövetségese volt Szíriában az Iszlám Állammal folytatott harcban. Leegyszerűsítve: a nyugati világ részint a YPG-nek és a PYD-nek köszönheti, hogy – ha csak időlegesen is, de – megszabadult az Iszlám Állam által jelentett fenyegetéstől. Emiatt érthető, hogy a nyugati liberális elitek tagjai kritikusan állnak hozzá a finn-svéd-török megállapodáshoz.

Mi várható?

A fentiekből következik, hogy a konkrét kiadatásokban nem lesz könnyű megegyezni. Már két nappal a megállapodás aláírása után ellentmondó információk jelentek meg a kiadatásra váró kurdok számát illetően.

Bekir Bozdag török igazságügyi miniszter szerdán Ankarában újságíróknak azt mondta: emlékeztetni fogják Svédországot és Finnországot, hogy Törökország 33 olyan személy kiadatását várja el tőlük, akiket terrorizmus vádjával keresnek a török biztonsági erők. Csütörtökön Erdogan elnök azonban már arról beszélt, hogy Stockholm 73 „terrorista” kiadására tett ígéretet.

A harminchármas szám a török igazságügyi miniszter szerdai tájékoztatása alapján úgy jött ki, hogy Ankara tizenkét gyanúsított kiadatását várja Finnországtól, huszonegyét pedig Svédországtól. Az, hogy egy nappal később Erdogan elnök ennek a számnak már több mint duplájáról beszélt, azt sejteti: elhúzódó tárgyalásokra lehet számítani.

Erdogan csütörtökön mindenesetre kilátásba helyezte, hogy amíg az északi államok nem teljesítik a követeléseit, addig nem terjeszti a török parlament elé a két ország NATO-csatlakozását ratifikáló javaslatot.

Egeresi Zoltán turkológus, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkatársa a 24.hu kérdésére azt valószínűsítette, hogy a folyamat fél, de akár egy évig is elhúzódhat a tárgyalófelek kompromisszumkészségének függvényében. A kutató úgy fogalmazott, Törökország számára most megnyílt egy időablak, mivel azokra a követelésekre, amelyeket most ebben az ügyben érvényesíteni tud, Finnország és Svédország NATO-csatlakozása után utólag már aligha térhet vissza.