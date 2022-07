Kitűzték az EU-s zászlót az ukrán parlamentben

Ruslan Stefanchuk, az ukrán parlament elnöke a Twitter-oldalán számolt be a büszkeségről, miszerint kitűzték az EU-s zászlót az épületben.

Az eseményt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke videós közvetítésen figyelte végig élőben.

Stefanchuk a közösségi médiában azt írta,

A historic moment! The flag of the European Union now in the Ukrainian Parliament 🇪🇺🇺🇦 It was my dream 💙💛 It came true. And I will add: the Verkhovna Rada deserves the EU flag both in color and in meaning pic.twitter.com/pQi6D1558u

— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) July 1, 2022