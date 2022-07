Felfüggesztették Törökországban a Deutsche Wellét

Törökországban ideiglenesen felfüggesztették a Deutsche Welle (DW) német nemzetközi közszolgálati csatorna, valamint az amerikai Voice of America (VOA) amerikai kormányzati műsorszolgáltató internetes oldalait, amiért, az RTÜK, a török műsorszolgáltató hatóság szerint, egyik külföldi szolgáltató sem rendelkezik a megfelelő engedéllyel a törökországi működéshez.

A DW péntek reggel megerősítette, hogy a 32 nyelven elérhető internetes szolgáltatásainak mindegyikét felfüggesztették Törökországban. Az RTÜK hónapok óta ideiglenes felfüggesztésre figyelmeztette a DW-t és más, külföldi szolgáltatókat, miután a hatóság hivatalos engedélyhez köti működésüket. A DW elutasította a műsorszolgáltatások engedélyhez kötését és nem nyújtott be kérelmet az engedélyre, az ugyanis szerintük lehetővé tenné a szerkesztőségi tartalmak cenzúrázását a török kormány számára. Az engedélyeztetés ellen jogilag terveznek fellépni, a tartalmak elérésének blokkolásai miatt pedig, a DW pénteki nyilatkozata szerint pert indítanak.

Törökországban a médiaplatformok jórésze kormányzati irányítás alatt áll, ezáltal azok tartalmát is szigorú szabályozásokhoz kötik. Az RTÜK leszögezte, hogy csakis abban az esetben kérvényezi a felfüggesztések feloldását, ha a DW és a Voice of America is benyújtja engedélykérelmét.

Frank Überall, a német újságírói szövetség elnöke szerint politikailag motivált a DW ellen meghozott döntés,az RTÜK szerint viszont mivel sem a német, sem az amerikai műsorszolgáltató nem adta le engedélykérelmét, a tartalmak elérésének felfüggesztése összhangban áll a török jogszabályokkal.