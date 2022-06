Alkotmányellenesnek minősítették New York állam fegyverviselést korlátozó törvényét

Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága megsemmisítette New York állam azon törvényét, amely csak indokolt esetben engedélyezte a könnyen elrejthető kézifegyverek viselését, ezzel kiterjesztette a fegyverviselési jogot az országban – jelentette a CNN amerikai hírtelevízió csütörtökön. A kilenc fős szövetségi legfelsőbb bíróság – amely az Egyesült Államok alkotmánybírósága – tagjai vélt pártszimpátiák mentén, 6:3 arányban szavaztak a New York államban is érvényes törvény megsemmisítéséről. A bírák között a konzervatív-republikánusok vannak többségben.

Clarence Thomas bíró indoklása szerint az, hogy „New York állam csak az önvédelemre irányuló, indokolt esetben ítéli oda a köztéren történő fegyverviselési engedélyt, sérti az alkotmányt”, azon belül is a második alkotmánymódosítást, amely minden amerikai polgár számára biztosítja a szabad fegyvertartás jogát.

New York mellett féltucat másik tagállamban, köztük Kaliforniában, Hawaii szigetein és Rhode Islanden is hasonló törvények vannak érvényben, ezek azonban, a legfelsőbb bíróság csütörtöki döntésének értelmében, ugyancsak kihívások elé nézhetnek.

Mindeközben az amerikai törvényhozás felsőházában, a szenátusban, a héten szavazhatnak arról a törvényjavaslatról, amely jelentősen megreformálná a fegyvertartási jogot az országban. A javaslatot az elmúlt hónapok számos tömeges lövöldözéseire reagálva, a szenátus tagjaiból alakult kétpárti, tízfős csoport dolgozta ki, és az előzetes felmérések szerint esély van arra, hogy a törvényjavaslat elegendő szavazatot kap és elfogadják.

(MTI)