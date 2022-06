Ukrajna és Moldova megkapta az uniós tagjelölti státuszt

Az uniós tagállamok vezetőiből álló Európai Tanács megszavazta Ukrajna és Moldova tagjelöltségét – jelentette be Charles Michel, a Tanács elnöke a Twitteren, aki történelmi jelentőségűnek nevezte a döntést.

Az Európai Parlament már korábban megszavazta a javaslatot, és a tagállamok vezetői, többek között Orbán Viktor magyar miniszterelnök is arról nyilatkozott, hogy támogatják Ukrajna tagfelvételi kérelmét.

A csatlakozás azonban hosszú folyamat tud lenni, hívja fel a figyelmet a Guardian. Törökország például 1999-ben, Észak-Macedónia pedig 2005-ben kapta meg jelöltséget, ám azóta sem vették fel őket az Európai Unióba. Rajtuk kívül még Albánia, Montenegró és Szerbia van hasonló helyzetben.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.

A historic moment.

Today marks a crucial step on your path towards the EU.

Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩

Our future is together.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022