Kevés az 5 nap apasági szabadság (x)

2015 óta gyermek születése esetén az apát 5 munkanap pótszabadság illeti meg, melyet kérésének megfelelő időpontban, de legkésőbb a szülést követő második hónap végéig köteles a munkáltató kiadni. A hazai lakosság döntő többsége szerint ugyanakkor ez a törvényi minimum nagyon kevés – derül ki a Procter&Gamble legfrissebb májusi reprezentatív felméréséből1 . A vállalat Share The Care programjának keretében 3 éve vezette be a 8 hetes apasági pótszabadságot munkavállalói számára, amelynek elsődleges célja a fizetett szülői szabadság egységesítése, így a gyermekkondozási feladatok kiegyensúlyozottabb elosztásának megteremtése volt.

Az apák jelenlétének fontossága megkérdőjelezhetetlen, különösen a gyermek születése utáni hetekben. A közös gondoskodásnak nemcsak az édesanya, de az apa és az újszülött számára is kiemelkedő szerepe van a család lelki és pszichés fejlődése szempontjából, és az édesapa hasznos támaszt nyújthat az édesanyának az újszülött és a háztartás körüli teendőkben a szülést követő első időszakban.

A P&G májusi felmérése szerint a férfiak körülbelül kétharmada (63%) tudatában van annak, hogy az édesapáknak is jár szabadság gyermek születése esetén, ugyanakkor a válaszadók mindössze 16%-a vette ezt igénybe. A KSH adatai szerint 2021. április és 2022. március között 90 371 gyermek jött világra, tehát a statisztikák alapján ebben az időszakban közel 76 ezer családban csak az édesanya maradt otthon a csecsemő születésekor.

A kutatásban megkérdezettek negyede még nem volt jogosult az apasági szabadságra gyermeke születésekor, közel egynegyede (22%) pedig nem volt tudatában ennek a lehetőségnek. Azok, akik tudatosan döntöttek úgy, hogy nem veszik igénybe, leginkább anyagi okokra hivatkoztak (16%), közel ennyien pedig azt válaszolták, hogy furcsán éreznék magukat, ha emiatt mennének szabadságra (11%). Akik igénybe vettek már apasági szabadságot, vagy tervezik, azoknak legfőbb motivációja, hogy segítsék a gyermek édesanyját (71%), valamint hogy többet lehessenek együtt a gyermekükkel (66%). A nők döntő többsége (79%) támogatná is a párját, hogy apasági szabadságot vegyen ki.

Nagy az egyetértés a nemek között abban, hogy valós szükség van erre, és a megkérdezettek kétharmada szerint növelni kellene a törvényi minimumként járó 5 munkanapot. A 30-39 éves korosztály körében ez az arány még magasabb: a válaszadók 71%-a szerint kevés az 5 munkanap. Az Európai Parlamentben 2019-ben elfogadott jogszabály értelmében legalább 10 napos szabadság illeti majd meg az apukákat. Az új irányelvet a tagállamoknak az elfogadást követően három éven belül kell átültetniük saját jogrendjükbe, ez idén augusztusra esik.

Munkahelyválasztásnál a férfiak közel egynegyede (23%) számára fontos szempont, hogy az adott munkahely hány szabadnapot biztosít az édesapáknak gyermek születése esetén.

„A P&G büszke arra, hogy már három éve hazánkban is 8 hét apasági szabadságot biztosítunk az újdonsült édesapáknak. Share The Care programunk fontos mérföldkő az egyenlőség és befogadás érdekében tett erőfeszítéseinknek. – mondta Krubl Yvette, a vállalat kommunikációs vezetője. – Az apasági pótszabadság minden olyan munkavállalóra vonatkozik, akinek gyermeke születik, vagy új gyermeket fogad családjába, nemre és családi állapotra való tekintet nélkül.”

A vállalat által biztosított 8 hetes fizetett apasági szabadság kivételes juttatásnak számít; ezen időszaknál mindössze két európai országban van lehetősége törvényileg is többet kivenni az édesapáknak: Finnországban 9, Spanyolországban 16 hét áll rendelkezésükre2.

A P&G Share The Care programja lehetőséget kínál a családoknak, hogy az első két hónapban együtt gondoskodjanak az újszülöttről, ami számottevően erősíti az apák gyermekükhöz való kötődését, emellett óriási segítséget nyújt az édesanyáknak is. A megosztott gondoskodás hosszantartó eredményeket hozhat a gyermek fejlődése szempontjából, javítja a kognitív és érzelmi fejlődést, és a fizikai egészségre is pozitív hatással van.

További információ: https://hu.pg.com/nemek-egyenlosege/

1 NRC, 2022. május, n=1000, 18-65 éves magyar lakosság, a minta reprezentatív nem, korcsoport, végzettség, lakóhelytípus és régió jellemzők alapján

2https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/698892/EPRS_ATA(2022)698892_EN.pdf