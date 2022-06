Laktanyában tartott orgia miatt tiltották el a brit elitegységet a NATO-gyakorlattól

Június elején a 24.hu is beszámolt arról a botrányról, amit The Sun robbantott ki Nagy-Britanniában. A bulvárlap megszerzett egy videót, amelyet a brit hadsereg elit ejtőernyősei készítettek egy orgián. A katonák az Essexben található laktanyájukba csempésztek be egy nőt, akivel aztán a felvételek szerint többen is szexeltek.

A Guardian szombaton azt írta: az ügy miatt több száz ejtőernyőst tiltottak el a NATO éves balkáni hadgyakorlatáról.

A brit hadsereg új vezetője, Sir Patrick Sanders tábornok a parancsnokoknak írt levelében kijelentette, hogy nem hajlandó „kockáztatni a brit hadsereg küldetését vagy hírnevét” azzal, hogy nemzetközi bevetésre küldi őket.

Noha a katonai rendőrség megállapította, hogy az érintettek nem követtek el bűncselekményt, Sanders szerint a tevékenységet a „nők megbecstelenítéseként” is lehet értelmezni, ami ellentétes a hadsereg értékeivel és normáival.

A tábornok levelét közzétevő Times szerint a vizsgálatok alatt kiderült, hogy a nőt öt hónap alatt 31 alkalommal csempészték be a laktanyába.

Üzenetem a hadseregnek egyértelmű: működési engedélyünk a bizalomra épül, és a legmagasabb elvárásokhoz kell tartanunk magunkat

– írta Sanders a körlevélben.