Csak Magyaroroszág nem szavazta meg a palesztinok támogatását

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Rámalláhba utazott, hogy a palesztin miniszterelnök mellett bejelentse: két év után az Európai Unió hamarosan megszünteti a palesztinoknak nyújtandó támogatások blokkolását. Az EU hétfőn döntött arról, hogy folytatja a Palesztin Hatóság támogatását, de a 444 cikke szerint Várhelyi Olivér, a szomszédságpolitikáért és a bővítésért felelős biztos még aznap bejelentette, hogy az Európai Bizottság másodszorra is vizsgálja az ügyet. A palesztinok támogatását Magyarországon kívül minden tagállam megszavazta.

Várhelyi már tavaly is azért blokkolta a támogatásokat, mert szerinte változtatni kell néhány tankönyvön, most is ezeket vizsgálná, annak ellenére, hogy az EU megbízásából a német Georg Eckert Institute már átnézte ezeket – írja a 444.

Várhelyi lépésére az Európai Parlament elnöksége közleményben reagált, ebben úgy fogalmaznak, hogy: